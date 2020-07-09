Bolsa retoma patamar de 100 mil pontos pela primeira vez desde março

Bolsa de valores mostra sinais de recuperação Crédito: Pixabay

Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, retomou o patamar de 100 mil pontos pela primeira vez desde o início de março, quando passou a sofrer impactos significativos da pandemia do novo coronavírus . Nesta quinta-feira (9), o Ibovespa, principal índice da B3, abriu em alta de 0,32%, atingindo 100.085,43 pontos.

Já o dólar abriu as negociações em queda nesta quinta-feira, voltando ao valor mínimo de R$ 5,2472. A desvalorização da moeda ocorre depois da notícia de que os EUA registraram mais de 3 milhões de casos do novo coronavírus . Às 10h15, a cotação era de R$ 5,2682.

Na quarta-feira (8), o dólar fechou cotado a R$ 5,3496. O índice DXY, que compara a moeda americana ante seis rivais, oscilava ao redor da estabilidade há pouco, enquanto um viés de baixa predominava frente a divisas emergentes ligadas a commodities pares do real. Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caíram 99 mil nesta semana, e permaneceram no patamar de 1,3 milhão.

CENÁRIO

Enquanto na China os dados de inflação permanecem em trajetória de retomada, impulsionando a alta das bolsas e a moeda chinesa, o yuan, ao seu maior nível desde março em relação ao dólar, o Banco do Japão (BoJ) rebaixou, nesta quinta, a sua perspectiva para todas as nove economias regionais do país, com a pandemia do novo coronavírus pesando sobre os exportadores e o setor de serviços.

No relatório anterior, de abril, o banco disse que as nove economias estavam fracas ou estavam enfrentando forte pressão descendente. O presidente do BoJ, Haruhiko Kuroda, afirmou que a economia do Japão está em uma situação extremamente grave e não hesitará em tomar medidas adicionais, se necessário.

A pauta do Congresso também prevê a votação da prorrogação de medidas emergenciais para diminuir o impacto da pandemia da Covid-19 na atividade econômica, como a Medida Provisória 927, que trata das relações de trabalho durante a pandemia, no Senado.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reafirmou na quarta que o Congresso deve derrubar o veto do presidente à prorrogação até o fim de 2021 da desoneração da folha de pagamentos, que diminui o custo de contratação de funcionários.

Além disso, o Estadão/Broadcast apurou que o governo deve reforçar o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), mas o valor de suplementação ainda não foi definido pela equipe econômica. O orçamento total do Pronampe é de R$ 18,7 bilhões.