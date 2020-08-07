Bolsa fecha em baixa de 1,30%, a 102.775,55 pontos, com leve perda de 0,13%

Coronavírus tem feito bolsas de valores cair ao redor do mundo Crédito: Pixabay

Com a indicação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que pretende engavetar o projeto de lei que estabelece teto de juros para cartão de crédito e cheque especial, aprovado na noite desta quinta-feira, 6, pelo Senado, o Ibovespa chegou a limitar as perdas na segunda etapa desta sexta-feira, 7, mas ao final apontava queda de 1,30%, aos 102.775,55 pontos, após ceder a linha dos 102 mil, a 101.956,50 pontos na mínima do dia, renovada à tarde, saindo de máxima a 104.126,30, com abertura a 104.116,04 pontos. O giro totalizou R$ 29,1 bilhões e, na semana, o índice da B3 ficou quase no zero a zero (-0,13%), após alternar leves variações, acima ou abaixo, nas semanas anteriores - na semana passada avançou 0,52%, após recuo de 0,49% na anterior. No ano, o índice cede agora 11,13%.

No exterior, o dia era para ser mais promissor, com a criação de vagas de trabalho nos EUA, acima do esperado para julho, perto de 1,8 milhão, após avanço de 4,8 milhões no mês anterior - ainda assim, o país acumula destruição de quase 13 milhões de postos durante a pandemia, com taxa de desemprego ainda em dois dígitos, após ter ficado abaixo de 4% em fevereiro, então nas mínimas de décadas.

A tensão nas relações EUA-China, com a imposição de sanções americanas a autoridades de Hong Kong em meio ao cerceamento de liberdades na ilha, e o banimento indicado pelo governo americano a aplicativos chineses, como Tik Tok, foi o contraponto aos dados do dia, colocando o Nasdaq em baixa de 0,87% no fechamento, vindo de máxima histórica no encerramento do dia anterior. Assim, em véspera de fim de semana, a cautela predominou, aqui como fora, com os índices de Nova York em terreno misto no encerramento da sessão (Dow Jones +0,17% e S&P 500 +0,06%), após altas também modestas nos mercados europeus.

"Aqui, tivemos mais cedo o IPCA bem em linha com o que o mercado esperava, com aceleração em gasolina e energia elétrica, conforme se previa. Lá fora, pesou hoje, além da tensão EUA-China, a falta de avanço no entendimento entre democratas e republicanos sobre o pacote trilionário para estender benefícios aos desempregados", diz Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos. "Ontem, o tom era mais positivo, e Trump tuitou que, além do pacote, estava pensando em mais desoneração, especialmente sobre a folha de pagamentos. A retórica era mais favorável a apetite por risco", acrescenta o analista.

Com a cautela no exterior, as ações de commodities pesaram sobre o desempenho do Ibovespa na sessão, com Petrobras ON (-2,18%) e PN (-1,85%) realizando lucros em dia negativo para os preços do petróleo, com o Brent para outubro em baixa de 1,53%, a US$ 44,40 por barril, no fechamento da ICE - na semana, Petrobras PN acumula ganho de 2,66% e a ON, de 2,69%, semelhante ao avanço dos preços da commodity no período.

Na China, o preço do minério recuou hoje 1,70% em Qingdao, após ter superado a marca de US$ 121 por tonelada no dia anterior. O ajuste desta sexta-feira decorreu do nível de oferta do Brasil e da Austrália, em expansão, o que favoreceu correção nos preços de Vale ON na sessão, em baixa de 2,23% nesta sexta-feira e de 0,43% na semana. "A Austrália coloca toda sua produção de minério na China, de forma que aumento da produção deles, como é o caso agora, afeta diretamente a ação da Vale", aponta Arbetman

Além de commodities, o setor elétrico, que havia estado entre os de melhor desempenho no dia anterior, devolveu hoje parte dos ganhos de ontem, enquanto siderúrgicas e bancos também tiveram desempenho negativo nesta sessão, com destaque para Gerdau PN (-2,49%) e Itaú (-2,11%) no fechamento, acumulando respectivamente ganho de 0,92% e perda de 5,19% na semana. Na ponta negativa do Ibovespa, Cielo cedeu 6,25%, seguida por BR Malls (-4,24%), após ambas terem estado no lado oposto no dia anterior. Destaques de alta hoje, Hering subiu 7,31% e Rumo, 2,46%, liderando o Ibovespa na sessão.