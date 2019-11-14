Bolsa cai 1% e dólar vai a R$ 4,19 em semana tensa na América Latina

Bolsa de valores caiu e dólar subiu nesta quinta-feira, pré-feriado Crédito: Pixabay

O dólar teve novo dia de alta e seguiu no maior patamar desde 13 de setembro de 2018, quando chegou a R$ 4,19. Em dia marcado por prudência dos investidores por conta do feriado prolongado de Proclamação da República, mas com mercados no exterior funcionando normalmente até esta sexta, 15, a moeda americana subiu mais 0,18% e terminou o dia em R$ 4,19.

A quinta-feira marcou a terceira alta seguida do dólar e, nos dez primeiros pregões de novembro, a moeda caiu em apenas dois. Na semana, a moeda americana acumulou valorização de 0,64% e no mês já avança 4,6%.

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Profissionais de câmbio ressaltam que investidores preferiram se proteger hoje comprando dólares, pois o mercado ficará fechado nos próximos dias, com possibilidades de novidades nas negociações comerciais entre China e Estados Unidos, protestos no Chile e Hong Kong.

"O mercado vai ficar três dias fechado com o temor de eventos Chile, Bolívia, China", ressaltou o responsável pela área de câmbio da Terra Investimentos, Vanei Nagen.

O Ibovespa fechou com ganho de 0,47%, aos 106.556 pontos, e um volume financeiro de R$ 17,9 bilhões.