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Mercado financeiro

Bolsa brasileira supera 95 mil pontos e renova máxima histórica

Ações de Petrobras, Vale e do setor financeiro puxam a alta do índice. Investidores têm se mostrado otimistas com as discussões sobre a reforma da Previdência conduzida no país

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 18:44

Publicado em 

17 jan 2019 às 18:44
O dólar, que avançou quase 1% ante o real, perdeu força e é negociado a R$ 3,7430 (+0,18%). Crédito: Bolsa de Valores/arquivo
A Bolsa brasileira supera os 95 mil pontos nesta quinta-feira (17), renovando máxima histórica, em meio a otimismo de investidores com a reforma da Previdência e notícias de que outras pautas liberais do governo Bolsonaro seguirão no debate. Por volta das 16h30, o Ibovespa, principal índice acionário do país, subia 0,94%, a 95.284 pontos. Durante a manhã, a Bolsa chegou a operar em queda, contagiada pelo pessimismo com o cenário econômico externo.
Ações de Petrobras, Vale e do setor financeiro puxam a alta do índice. Investidores têm se mostrado otimistas com as discussões sobre a reforma da Previdência conduzida no país. O governo afirma que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) embarcará para o Fórum Econômico Mundial, em Davos, já com um texto para analisar. O evento ocorre na próxima semana.
No meio da tarde, a agência de notícias Bloomberg noticiou também que Paulo Guedes apresentará, no mesmo evento, o plano de privatizações do governo.
O dólar, que avançou quase 1% ante o real, perdeu força e é negociado a R$ 3,7430 (+0,18%).
> Atividade econômica cresce 1,38% em 11 meses de 2018

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