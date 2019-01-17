Bolsa brasileira supera 95 mil pontos e renova máxima histórica

O dólar, que avançou quase 1% ante o real, perdeu força e é negociado a R$ 3,7430 (+0,18%). Crédito: Bolsa de Valores/arquivo

A Bolsa brasileira supera os 95 mil pontos nesta quinta-feira (17), renovando máxima histórica, em meio a otimismo de investidores com a reforma da Previdência e notícias de que outras pautas liberais do governo Bolsonaro seguirão no debate. Por volta das 16h30, o Ibovespa, principal índice acionário do país, subia 0,94%, a 95.284 pontos. Durante a manhã, a Bolsa chegou a operar em queda, contagiada pelo pessimismo com o cenário econômico externo.

Ações de Petrobras, Vale e do setor financeiro puxam a alta do índice. Investidores têm se mostrado otimistas com as discussões sobre a reforma da Previdência conduzida no país. O governo afirma que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) embarcará para o Fórum Econômico Mundial, em Davos, já com um texto para analisar. O evento ocorre na próxima semana.

No meio da tarde, a agência de notícias Bloomberg noticiou também que Paulo Guedes apresentará, no mesmo evento, o plano de privatizações do governo.