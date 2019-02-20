Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • BNDES terá menos dinheiro do PIS/Pasep caso proposta seja aprovada
Consequências da Reforma

BNDES terá menos dinheiro do PIS/Pasep caso proposta seja aprovada

Banco de fomento terá reduzido de 40% para 28% o repasse de recursos que recebe proveniente do Pis/Pasep

Publicado em 

20 fev 2019 às 18:58

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 18:58

BNDES terá menos dinheiro do PIS/Pasep caso proposta seja aprovada Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) terá reduzido de 40% para 28% os recursos que recebe provenientes do Pis/Pasep. Essa redução dos repasses, que são uma das principais fontes de recursos do banco de fomento, foram incluídas na proposta de reforma da Previdência, divulgada nesta quarta-feira (20).
Com a medida, essas receitas do PIS/PASEP, vão para a Seguridade Social.
O secretário especial de Previdência Social do Ministério da Economia, Rogério Marinho, minimizou o impacto da medida para o BNDES. “O BNDES já recebe 28% de fato, ele inclusive tem outras possibilidades de se capitalizar”, disse.
Com antecipou o Estadão/Broadcast, a proposta prevê a segregação do Orçamento da seguridade social entre saúde, previdência e assistência. Essa era uma cobrança do Tribunal de Contas da União (TCU). A medida, segundo o governo, tem como objetivo garantir maior transparência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Economia Previdência Reforma da Previdência Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados