BNDES terá menos dinheiro do PIS/Pasep caso proposta seja aprovada

Com a medida, essas receitas do PIS/PASEP, vão para a Seguridade Social.

O secretário especial de Previdência Social do Ministério da Economia, Rogério Marinho, minimizou o impacto da medida para o BNDES. “O BNDES já recebe 28% de fato, ele inclusive tem outras possibilidades de se capitalizar”, disse.