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Coronavírus

BNDES estuda fundo com recursos do Tesouro e consulta Aras sobre judicialização

Segundo o presidente do BNDES, o governo estuda criar um fundo para dar crédito a pequenas e médias empresas a juros muito baixos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 07:33

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 07:33

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Crédito: Arquivo | Agência Brasil
O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, se reuniu nesta terça-feira (7) com o procurador-geral da República, Augusto Aras, para discutir medidas emergenciais que a instituição vai tomar para tentar manter as cadeias produtivas e dos empregos durante a pandemia da covid-19.
Montezano afirmou que o governo estuda criar um fundo, com recursos do Tesouro Nacional, sob gestão do BNDES, para dar crédito a pequenas e médias empresas a juros muito baixos.
A medida está sendo discutida com o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Há um temor, no entanto, de que a iniciativa seja judicializada no futuro já que os ritos para os empréstimos serão acelerados?.
Por isso, discutiu-se a possibilidade de o MP acompanhar a sua execução.
O procurador-geral da República afirmou na reunião que a ideia é "revolucionária", pois possibilitaria "colaborações recíprocas entre a instituição bancária e o Ministério Público e efetiva a democracia participativa"
'É o MP participando da tomada de decisões políticas relevantes para a sociedade e o Estado brasileiros, visando reduzir os efeitos da grave crie causada pela covid-19", disse Augusto Aras, segundo nota do MPF. "Começando esse jogo por baixo, praticamente a juro zero, nós conseguimos sustentar a economia", completou.

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