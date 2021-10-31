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Parque de diversões

Beto Carrero e Playcenter se juntam para tentar comprar Hopi Hari

Grupo afirma que a compra do Hopi Hari "será apenas o começo de um grande investimento turístico na região"

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 14:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 out 2021 às 14:41
Os parques Beto Carrero World e Playcenter se uniram para apresentar uma proposta de compra do parque Hopi Hari, localizado em Vinhedo (SP), que enfrenta um processo de recuperação judicial desde 2016. Wet'n Wild, Senpar, RTSC e KR Capital também fazem parte do grupo que fez a proposta.
Roda-gigante do Lollapalooza
Roda-gigante: proposta para comprar Hopi Hari Crédito: Divulgação
Em nota, o grupo afirma que o plano inclui a quitação da dívida de R$ 250 milhões do parque e a previsão de mais de R$ 150 milhões em investimentos para a recuperação do local.
A proposta foi apresentada na última terça-feira (26) e será analisada na próxima assembleia de recuperação judicial do Hopi Hari, marcada para a próxima quarta (3). Segundo o grupo, o plano conta com apoio dos credores PrevHab e BNDES.
O Hopi Hari não comentou a proposta até o fechamento do texto.
O grupo afirma que a compra do Hopi Hari "será apenas o começo de um grande investimento turístico na região".

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