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1º e 30 de novembro

BC e Febraban realizam mutirão de negociação de dívidas

Iniciativa, que ocorre entre os dias 1° e 30 de novembro, é voltada para pessoas com dívidas com instituições financeiras cujas modalidades não contemplem bens dados em garantia do empréstimo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 out 2021 às 15:44

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 15:44

Uma das soluções é renegociar dívidas, uma vez que na maioria das situações não há como cortar despesas
Uma das soluções é renegociar dívidas, uma vez que na maioria das situações não há como cortar despesas Crédito: Freepik
O Banco Central (BC) informou nesta quinta-feira (28), que promoverá, junto com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a Secretaria Nacional do Consumidor e o Senado Federal, o Mutirão da Negociação de Dívidas e Orientação Financeira entre os dias 1º e 30 de novembro. A iniciativa é voltada para pessoas físicas com dívidas em atraso com instituições financeiras cujas modalidades não contemplem bens dados em garantia do empréstimo.
Para iniciar a negociação de uma dívida em atraso, o devedor deve realizar o registro na plataforma consumidor.gov.br.
Depois, é necessário escolher a instituição com a qual deseja negociar e relatar o problema. O banco tem prazo de até 10 dias para analisar a solicitação e apresentar uma proposta.
Segundo a nota do BC, a novidade desta edição é o foco na preparação para a renegociação em si, com orientações passo a passo para o consumidor até o envio da proposta.
Essa etapa é opcional, mas foi desenvolvida uma página específica (mutirão.febraban.org.br), em que o devedor poderá descobrir quais são suas dívidas, se vale a pena participar do mutirão e a parcela do orçamento que poderá ser destinada ao pagamento na negociação.
O BC destaca que o Mutirão é uma das iniciativas do acordo de cooperação técnica assinado com a Febraban para desenvolver ações coordenadas de educação financeira, tema que faz parte da Agenda BC#.

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