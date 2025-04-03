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Transação financeira

BC anuncia datas de lançamento de novas funcionalidades do Pix

Entre as novidades, está o Pix Parcelado, que possibilita a tomada de crédito pelo usuário pagador para permitir o parcelamento de uma transação

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 17:20

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 abr 2025 às 17:20
BRASÍLIA - O Banco Central anunciou nesta quinta-feira (3) as datas de lançamento de novas funcionalidades do Pix. Uma delas, o Pix Parcelado, que possibilita a tomada de crédito pelo usuário pagador para permitir o parcelamento de uma transação, estará disponível para população e lojistas a partir de setembro.
"Quem estiver recebendo terá acesso a todo o valor instantaneamente, mas quem estiver pagando poderá parcelá-lo", informou o BC, por meio de nota. "O Pix Parcelado poderá ser usado para qualquer tipo de transação Pix, inclusive para transferências."
Aplicativo bancário para pagamento financeiro em pix.
Pix Parcelado estará disponível para população e lojistas a partir de setembro Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil
Outra nova solução é o autoatendimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), que deve ser disponibilizada a partir de 1º de outubro. Aplicável só em caso de fraudes, golpes e crimes, essa funcionalidade permitirá a contestação e transações Pix diretamente por meio do aplicativo dos bancos, de forma 100% digital e sem a necessidade de interação com o atendimento da instituição.
"Ela não pode ser usada para desacordos comerciais, casos envolvendo terceiros de boa-fé e envio de Pix para a pessoa errada por erro do próprio usuário pagador (como erro de digitação de uma chave). Por ela, será possível também consultar o status e a evolução dos pedidos de devolução efetuados", diz o BC.
O Pix em garantia - solução que permitirá o uso de recebíveis futuros do Pix como garantia em operações de crédito - deve ficar disponível apenas em 2026, por exigir uma infraestrutura mais complexa. Essa funcionalidade visa baratear o crédito ofertado a empresas, e não ficará disponível para pessoas físicas.
Na quarta-feira (2), o presidente do BC, Gabriel Galípolo, já havia mencionado várias inovações esperadas para este ano, incluindo o Pix parcelado e o Pix como garantia em operações de crédito, mas sem detalhar as ações.

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