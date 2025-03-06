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Decisão do BC

Bancos vão excluir chaves Pix de pessoas e empresas irregulares na Receita

Banco Central determinou também que chaves Pix do tipo e-mail não poderão mais mudar de dono

Publicado em 06 de Março de 2025 às 11:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mar 2025 às 11:39
BRASÍLIA - Instituições financeiras e de pagamento deverão excluir chaves Pix de pessoas e empresas que estejam em situação irregular na Receita Federal. Essa é uma das mudanças anunciadas pelo Banco Central nesta quinta-feira (6) para melhorar a segurança do sistema de pagamentos instantâneos.
O BC também anunciou que chaves Pix do tipo e-mail não poderão mais mudar de dono e proibiu a alteração de informações vinculadas a chaves aleatórias.
Transações por meio do Pix
Pix é o sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central Crédito: Shutterstock
"Com as novas medidas, será mais difícil para os golpistas manterem chaves Pix com nomes diferentes daqueles armazenados nas bases da Receita Federal", disse a autoridade monetária em nota.
De acordo com o BC, CPFs com situação cadastral "suspensa", "cancelada", "titular falecido" e "nula" e CNPJs com situação cadastral "suspensa", "inapta", "baixada" e "nula" não poderão ter chaves Pix registradas na base de dados do Pix.
A verificação de conformidade com os nomes registrados nas bases da Receita deverá ser realizada sempre que houver operações como registro, alteração de informações, portabilidade ou reivindicação de posse de uma chave Pix.
O BC disse que irá monitorar periodicamente a conduta dos participantes, podendo aplicar penalidades para instituições que apresentem falhas nesse processo.
No caso de chaves aleatórias, não será mais possível alterar as informações vinculadas a elas. A partir de agora, será necessário excluir a chave aleatória e criar uma nova, com as informações atualizadas.
Chaves do tipo celular continuam a ter acesso a funcionalidade "reivindicação de posse". A ideia é permitir que pessoas que tenham número de celular pré-pago possam também alterar a chave Pix em caso de mudança de contato.

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