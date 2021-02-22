Balança comercial tem superávit de US$ 917 milhões na 3ª semana de fevereiro

Atividade portuária, transporte de contêineres, exportação e importação Crédito: Pixabay

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 917 milhões na terceira semana de fevereiro. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (22), pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 3,778 bilhões e importações de US$ 2,861 bilhões.

Em fevereiro, a balança comercial acumula saldo superavitário em US$ 210 milhões, com exportações em US$ 11,423 bilhões e importações de US$ 11,213 bilhões.

No acumulado do ano, o saldo comercial é deficitário em US$ 915 milhões.

As importações registraram aumento de 17,1% em fevereiro, com crescimento de US$ 2,03 milhões (11,0%) em Agropecuária; queda de US$ 100 mil (-0,2%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 107,52 milhões (16,0%) em produtos da Indústria de Transformação.