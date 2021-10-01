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Comércio Exterior

Balança comercial tem superávit de US$ 4,322 bilhões em setembro

Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia, o superávit em ficou 15% menor do que o registrado em setembro de 2020, quando alcançou US$ 5,083 bilhões
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 out 2021 às 15:41

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 15:41

Navio porta-contêiner no Rio de Janeiro; comércio exterior
Navio porta-contêiner no Rio de Janeiro; comércio exterior; balança comercial Crédito: José Paulo Lacerda/CNI
A balança comercial brasileira registrou superávit US$ 4,322 bilhões em setembro, com crescimento nas exportações e importações sobre o mesmo mês de 2020. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (1º) , pela Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia.
O superávit em setembro ficou 15% menor do que o registrado em setembro de 2020, quando alcançou US$ 5,083 bilhões.
No mês passado, a corrente de comércio (soma das exportações e importações) avançou 41,1%. As exportações somaram US$ 24,284 bilhões em setembro (+33,3%). Já as importações chegaram a US$ 19,962 bilhões em setembro (+51,9%).
Na quarta semana de setembro (20 a 26), o saldo comercial foi de superávit de US$ 1,596 bilhão. Na quinta semana de setembro(27 a 30) foi positivo em US$ 290 milhões.
De janeiro a setembro, a balança comercial acumula superávit de US$ 56,433 bilhões. O valor é 38,3% maior do que o mesmo período do ano passado. Houve um aumento de 36,9 % nas exportações e de 36,4% nas importações do período.
Em setembro, houve crescimento de US$ 20,85 milhões (12,4%) em Agropecuária; crescimento de US$ 96,1 milhões ( 41,1%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 167,09 milhões ( 36,2%) em produtos da Indústria de Transformação.
Já nas importações, houve crescimento de US$ 42,03 milhões ( 21,2%) em Agropecuária; crescimento de US$ 143,66 milhões ( 76,6%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 117,44 milhões ( 26,7%) em produtos da Indústria de Transformação.

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