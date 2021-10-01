Balança comercial tem superávit de US$ 4,322 bilhões em setembro

Navio porta-contêiner no Rio de Janeiro; comércio exterior; balança comercial Crédito: José Paulo Lacerda/CNI

A balança comercial brasileira registrou superávit US$ 4,322 bilhões em setembro, com crescimento nas exportações e importações sobre o mesmo mês de 2020. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (1º) , pela Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia.

O superávit em setembro ficou 15% menor do que o registrado em setembro de 2020, quando alcançou US$ 5,083 bilhões.

No mês passado, a corrente de comércio (soma das exportações e importações) avançou 41,1%. As exportações somaram US$ 24,284 bilhões em setembro (+33,3%). Já as importações chegaram a US$ 19,962 bilhões em setembro (+51,9%).

Na quarta semana de setembro (20 a 26), o saldo comercial foi de superávit de US$ 1,596 bilhão. Na quinta semana de setembro(27 a 30) foi positivo em US$ 290 milhões.

De janeiro a setembro, a balança comercial acumula superávit de US$ 56,433 bilhões. O valor é 38,3% maior do que o mesmo período do ano passado. Houve um aumento de 36,9 % nas exportações e de 36,4% nas importações do período.

Em setembro, houve crescimento de US$ 20,85 milhões (12,4%) em Agropecuária; crescimento de US$ 96,1 milhões ( 41,1%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 167,09 milhões ( 36,2%) em produtos da Indústria de Transformação.