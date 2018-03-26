Azul quer lançar voos para novo Aeroporto de Linhares

Atual terminal de passageiros do Aeroporto de Linhares, que será ampliado de 60 para 2.500 m2 Crédito: Divulgação

Cerca de dez dias depois de anunciar um novo voo diário entre o Aeroporto de Vitória e o de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a Azul divulgou nesta segunda-feira (26) planos de inaugurar voos para Linhares, no Norte do Espírito Santo. Além da cidade capixaba, a companhia quer lançar rotas para outras 34 cidades brasileiras nos próximos anos.

Sem informar possíveis datas, a empresa afirmou que todos os destinos planejados não contam hoje com voos comerciais regulares e vão estimular a economia local. No caso de Linhares, embora os destinos não tenham sido divulgados, irão operar aeronaves modelo ATR 72-600, fabricadas na França, e que tem capacidade para até 70 passageiros.

Além de Linhares, outras cidades que estão nos planos de expansão da companhia são Caruaru (PE), Mossoró (RN), Santos (SP), Pato Branco (PR), Araguaína (TO), entre outras. A projeção da companhia para 2018 já contempla a adição de oito a dez novos destinos, representando mais de 5% do crescimento da capacidade para este ano.

A Azul é a única companhia aérea do país com foco no desenvolvimento e crescimento do mercado de aviação em todas as regiões do Brasil, levando serviço a lugares que não têm serviço aéreo, diz Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.

AEROPORTO

A intenção da empresa é operar no novo Aeroporto Regional de Linhares, que já teve licença ambiental emitida e aguarda a assinatura da ordem de serviço para o início da ampliação. Com a obra, a pista do aeroporto será aumentada de 1.350 metros para 1.850m, ou seja, maior que a atual pista do Aeroporto de Vitória, que tem 1.750m de extensão. O novo terminal de passageiros também será maior que o atual terminal da Capital, tendo 2.500 m².

A ampliação do aeroporto de Linhares será realizada em parceira entre os governos federal, estadual e municipal, e está orçada em R$ 38 milhões. A previsão é que os trabalhos durem 12 meses após o início das obras.

Segundo Shah, assim que a obra estiver concluída, a companhia iniciará a operação. Estamos trabalhando de perto com as prefeituras dessas localidades para viabilizar as condições necessárias para operarmos. Quero agradecer a eles por esse trabalho conjunto e ressaltar que, quanto antes os aeroportos estiverem prontos, mais cedo nossas aeronaves estarão servindo essas localidades, afirmou.