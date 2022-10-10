Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Auxílio Brasil e Auxílio Gás começam a ser pagos na terça-feira (11)
Benefício antecipado

Auxílio Brasil e Auxílio Gás começam a ser pagos na terça-feira (11)

O calendário de pagamento em outubro foi antecipado pelo governo federal para ser concluído antes do segundo turno da eleição presidencial, no dia 30

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 09:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 out 2022 às 09:17

FELIPE NUNES

A Caixa Econômica Federal começa a pagar, nesta terça-feira (11), o Auxílio Brasil no valor mínimo de R$ 600 junto com a parcela do Auxílio Gás, que neste mês será de R$ 112. O calendário de pagamento em outubro foi antecipado pelo governo federal para ser concluído antes do segundo turno da eleição presidencial, no dia 30.
Neste mês, 5,9 milhões de famílias que recebem o Auxílio Brasil também terão direito à parcela do Auxílio Gás e devem sacar o valor de R$ 712.

Veja Também

Auxílio Brasil e Auxílio Gás vão depositar pagamentos antecipadamente

Auxílio Brasil: cuidados e vantagens do empréstimo consignado

Os depósitos são feitos conforme o final do NIS (Número de Identificação Social) e vão até o dia 25 de outubro. O calendário original previa depósitos entre os dias 18 e 31 de outubro. Não haverá pagamento nesta quarta-feira (12), dia em que é celebrado feriado de Nossa Senhora Aparecida.
Segundo o Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil chegará a 21,1 milhões de famílias em outubro, após a inclusão de 480 mil novos beneficiários em relação ao mês de setembro.
Auxílio emergencial voltou a ser pago no Brasil
Aplicativo auxÃ­lio emergencial do Governo Federal. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O valor de R$ 600 é temporário e está confirmado até dezembro de 2022. O aumento do Auxílio Brasil foi uma das principais apostas do presidente Jair Bolsonaro (PL) para tentar melhorar seus índices de popularidades entre os eleitores de baixa renda.
No entanto, a expansão do Auxílio Brasil não conseguiu reverter a tendência de votos no PT entre os mais pobres no primeiro turno.
Em outra tentativa para melhor o desempenho no segundo turno, Bolsonaro anunciou que pretende conceder o pagamento de décimo terceiro do Auxílio Brasil a mulheres chefes de família a partir de 2023. Atualmente, o grupo é responsável por 80% entre os beneficiários do programa.
Avaliação do governo melhora entre famílias atendidas Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (8), indica que a avaliação do governo Bolsonaro melhorou entre os beneficiários do programa.
Segundo o levantamento, 31% dos eleitores que recebem o benefício consideram o atual governo ótimo ou bom, ante 27% na semana passada, no final do primeiro turno.
Apesar da melhora nos índices de aprovação do governo Bolsonaro, Lula aparece em primeiro nas intenções de voto entre os beneficiários do Auxílio Brasil. Segundo o Datafolha, 56% dos eleitores desse grupo dizem que votariam no candidato petista, enquanto 37% escolheriam Bolsonaro. Os que pretendem anular ou votar em branco representam 5%; os indecisos 2%.
Em setembro, o calendário de pagamento não foi antecipado, assim como ocorreu no mês de agosto, início da liberação do auxílio no valor mínimo de R$ 600.

QUEM TEM DIREITO AO AUXÍLIO BRASIL

Têm direito ao Auxílio Brasil os cidadãos que fazem parte de famílias em extrema pobreza, com renda de até R$ 105 por pessoa da família (per capita), em situação de pobreza, com renda entre R$ 105,01 e R$ 210 por pessoa da família (per capita), ou em regra de emancipação, que é quando o beneficiário conquista um emprego formal, mas segue com direito ao benefício se a renda por pessoa da família for de até R$ 525.
Para receber, é preciso estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único). O cidadão precisa fazer uma pré-inscrição pelo site ou aplicativo e, depois, confirmar os dados nos Cras (Centro de Referência da Assistência Social) das prefeituras. O prazo para confirmação é de até 120 dias.

COMO É O PAGAMENTO DO AUXÍLIO BRASIL

Os novos beneficiários recebem um cartão em casa, por meio dos Correios, para fazer a retirada dos valores. Além do benefício, o novo cartão também tem a função débito. A distribuição começou no final de junho.
Quem já fazia parte do Programa Bolsa Família pode usar o mesmo cartão para o saque dos valores. A retirada do dinheiro segue sendo feita nas agências da Caixa Econômica Federal, nas casas lotéricas e nos correspondentes bancários Caixa Aqui.
Segundo a Caixa, também é possível receber por meio do Caixa Tem, com a abertura da poupança social digital. A conta é acessada por aplicativo. Nele, é possível fazer compras, pagar boletos, contas de água, luz e telefone, e fazer transferências, saques sem cartão nos caixas eletrônicos e nas lotéricas.
O beneficiário do Auxílio Brasil também pode utilizar o cartão social para saque da conta dos valores nas agências da Caixa e nos caixas eletrônicos.

Veja Também

Bolsonaro antecipa Auxílio Brasil e conclui pagamentos antes do 2º turno

Vale-gás: entenda quem tem direito e como vai funcionar o benefício; veja vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

governo federal gás de Cozinha Auxílio Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados