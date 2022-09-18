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Dinheiro liberado

Auxílio Brasil começa a ser pago nesta segunda (19); veja calendário

Depósitos do benefício de setembro, no valor de R$ 600, a 20,65 milhões de famílias vão ser feitos até o dia 30
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 set 2022 às 17:00

Publicado em 18 de Setembro de 2022 às 17:00

  • Cristiane Gercina

SÃO PAULO - O Ministério da Cidadania começa a liberar, nesta segunda-feira (19), o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 às famílias beneficiadas. Os depósitos vão até o dia 30. Diferentemente do que ocorreu em agosto, o governo federal decidiu não antecipar o calendário de pagamento dos valores, embora tenha feito estudos para isso.
Beneficiários do Auxílio Brasil que estão em revisão cadastral têm até 14 de outubro para atualizar dados
Data do pagamento do Auxílio Brasil varia conforme o número final do NIS Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Neste mês, o benefício será pago a 20,65 milhões famílias, 450 mil a mais do que em agosto, quando 20,2 milhões tiveram direito à renda. Principal aposta de Bolsonaro nas eleições, o benefício de R$ 600 é temporário e será pago só até dezembro. A partir de janeiro de 2023, o governo prevê pagar R$ 405.
Os depósitos ocorrem conforme o final do NIS (Número de Identificação Social). Primeiro, recebem os cidadãos com NIS final 1 e assim sucessivamente, até chegar em quem tem cartão com final zero.

CALENDÁRIO DO AUXÍLIO BRASIL DE SETEMBRO

  • Final do NIS —   Data do depósito
  • Final 1: 19 de setembro
  • Final 2: 20 de setembro
  • Final 3: 21 de setembro
  • Final 4: 22 de setembro
  • Final 5: 23 de setembro
  • Final 6: 26 de setembro
  • Final 7: 27 de setembro
  • Final 8: 28 de setembro
  • Final 9: 29 de setembro
  • Final 0: 30 de setembro
O valor pago neste mês segue em R$ 600, embora o presidente Jair Bolsonaro tenha prometido, no horário eleitoral, pagar R$ 200 a mais. Não há liberação orçamentária, embora a legislação permita benefícios extras dentro do próprio auxílio.
Segundo o Ministério da Cidadania, em média, as famílias vão receber R$ 607,52. Em setembro não haverá o pagamento do vale-gás, que ocorre a cada dois meses. Em agosto, as famílias beneficiárias chegaram a receber R$ 710, somando R$ 600 de auxílio mais R$ 110 de vale-gás.

QUEM TEM DIREITO AO AUXÍLIO BRASIL

Têm direito ao Auxílio Brasil os cidadãos que fazem parte de famílias em extrema pobreza, com renda de até R$ 105 por pessoa da família (per capita), em situação de pobreza, com renda entre R$ 105,01 e R$ 210 por pessoa da família (per capita), ou em regra de emancipação, que é quando o beneficiário conquista um emprego formal, mas segue com direito ao benefício se a renda por pessoa da família for de até R$ 525.
Para receber, no entanto, é preciso estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único). O cidadão precisa fazer uma pré-inscrição pelo site ou aplicativo e, depois, confirmar os dados nos Cras (Centro de Referência da Assistência Social) das prefeituras. O prazo para confirmação é de até 120 dias.
Segundo a Cidadania, em setembro, com a inclusão de 450 mil famílias, a fila do CadÚnico para quem tem direito ao Auxílio Brasil está zerada.

COMO É O PAGAMENTO DO AUXÍLIO BRASIL

Os novos beneficiários recebem um cartão em casa, por meio dos Correios, para fazer a retirada dos valores. Além do benefício, o novo cartão também tem a função débito. A distribuição começou no final de junho, mas nem todos vão receber.
Quem já fazia parte do Programa Bolsa Família pode usar o mesmo cartão para o saque dos valores. A retirada do dinheiro segue sendo feita nas agências da Caixa Econômica Federal, nas casas lotéricas e nos correspondentes bancários Caixa Aqui.
Segundo a Caixa, também é possível receber por meio do Caixa Tem, com a abertura da poupança social digital. A conta é acessada por aplicativo. Nele, é possível fazer compras, pagar boletos, contas de água, luz e telefone, e fazer transferências, saques sem cartão nos caixas eletrônicos e nas lotéricas.
O beneficiário do Auxílio Brasil também pode utilizar o cartão social para saque da conta dos valores nas agências da Caixa e nos caixas eletrônicos.
O calendário de pagamento é liberado no início do ano. Se não houver mudanças, as datas de depósitos de outubro, novembro e dezembro já estão definidas.

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