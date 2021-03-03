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Economia na pandemia

Atividades financeiras avançam 4,0% em 2020, mostra IBGE

Os dados são das Contas Nacionais apuradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou nesta quarta-feira o desempenho do PIB no ano passado

Publicado em 03 de Março de 2021 às 16:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 mar 2021 às 16:43
Economia do ES começa a se recuperar após a crise causada pelo coronavírus
As indústrias extrativas tiveram expansão de 1,3% no ano passado. O aumento na extração de óleo e gás mais do que suplantou a queda nos minérios ferrosos. Crédito: Stock/Adobe
Apesar do choque provocado pela pandemia do novo coronavírus, as atividades financeiras avançaram 4,0% no ano de 2020 em relação a 2019, enquanto as atividades imobiliárias cresceram 2,5%. Os dados são das Contas Nacionais apuradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou nesta quarta-feira o desempenho do PIB no ano passado.
As indústrias extrativas tiveram expansão de 1,3% no ano passado. O aumento na extração de óleo e gás mais do que suplantou a queda nos minérios ferrosos.
O setor de informação e comunicação recuou 0,2% em 2020, a produção e distribuição de eletricidade, água e esgoto recuaram 0,4%, e o comércio encolheu 3,1%.
A indústria de transformação teve uma retração de 4,3% em 2020, enquanto a construção recuou 7,0%, puxada por uma perda nas obras de infraestrutura.
O segmento de transporte e armazenagem caiu 9,2%, e as outras atividades de serviços diminuíram 12,1%.
A agropecuária teve um avanço de 2,0% em 2020, puxado pelo bom desempenho das culturas de soja, café e milho.

QUARTO TRIMESTRE 

Conforme o IBGE, as atividades financeiras caíram 0,3% no quarto trimestre de 2020 ante o terceiro trimestre do ano, enquanto as atividades imobiliárias avançaram 0,8%.
As indústrias extrativas recuaram 4,7% na passagem do terceiro para o quarto trimestre de 2020, informação e comunicação subiram 3,8%, e produção e distribuição de eletricidade, água e esgoto recuaram 1,2%.
O comércio avançou 2,7% no quarto trimestre ante o terceiro, a indústria de transformação cresceu 4,9%, mas a construção recuou 0,4%.
O setor de transporte e armazenagem teve expansão de 6,2%, enquanto as outras atividades de serviços cresceram 6,8%.

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