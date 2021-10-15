Atividade econômica cai 0,15% em agosto, diz indicador do BC

Segundo levantamento da Bloomberg, os economistas esperavam retração de 0,05% no mês. Para o ano, a projeção era de avanço de 4,90%. Crédito: Freepik

A economia caiu 0,15% em agosto em relação ao mês anterior, de acordo com o indicador IBC-Br do BC (Banco Central), que mede o desempenho da atividade econômica, divulgado nesta sexta-feira (15). No ano, contudo, o índice acumula alta de 6,41%.

A queda foi maior que a prevista pelo mercado. Segundo levantamento da Bloomberg, os economistas esperavam retração de 0,05% no mês. Para o ano, a projeção era de avanço de 4,90%.

Este é o primeiro resultado negativo desde maio, quando a atividade retraiu 0,40%. Tanto em junho quanto em julho a atividade cresceu 0,23%. Os dados podem ser diferentes dos informados anteriormente porque a série passa por revisões frequentes.

O dado indica desaceleração na retomada do setor produtivo no terceiro trimestre deste ano.

No acumulado dos 12 meses até agosto, a economia avançou 3,99%.

Em março deste ano, mês marcado por novas rodadas de lockdowns em razão do agravamento da pandemia de Covid-19, a economia encolheu 1,73%, segundo o indicador, mas voltou a crescer em abril, com 0,45%.

O número é calculado com ajuste sazonal, que remove especificidades de um mês, como número de dias úteis, para facilitar a comparação com outros períodos.

Após o início da pandemia, o fechamento dos comércios e o distanciamento social afetaram a economia. Com a reabertura e flexibilização das medidas restritivas, a atividade entrou em ritmo de recuperação, que foi novamente impactado com os novos lockdowns.

Em março do ano passado, quando o vírus chegou ao país, houve redução de 5,90% no setor produtivo, segundo informado na época, já sob efeito do distanciamento social. Após a última revisão, a variação foi para queda de 4,67%.

O pior resultado foi registrado em abril de 2020, quando a economia caiu 9,73% (9,88% com revisão), nível mais baixo desde outubro de 2006 e maior queda entre um mês e outro em toda a série histórica, iniciada em 2003.

O IBC-Br mede a atividade econômica do país e é divulgado desde março de 2010. Ele foi criado para auxiliar em decisões de política monetária, já que não existe outro dado mensal de desempenho do setor produtivo.