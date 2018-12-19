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Emprego

As profissões que vão abrir mais vagas no Espírito Santo

Estudo mostra atividades mais promissoras por regiões e setores

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 01:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 01:29
Curso profissionalizante: é importante saber a demanda da região para se qualificar Crédito: Arquivo/Divulgação
Com forte potencial logístico e natural, o Espírito Santo encontra nas indústrias um dos pilares de sua economia e desenvolvimento, sendo o setor um dos maiores empregadores locais, com salários e funções melhores. Apesar dessa força, ainda há muito o que crescer. São vários os segmentos industriais em ascensão de norte a sul Estado que nos próximos anos exigirão profissionais de diferentes níveis de qualificação e atividades.
Esse mapeamento começou a ser feito no planejamento Setores Portadores do Futuro para o Espírito Santo, elaborado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies), entidade ligada ao Sistema Findes. De acordo com as regiões do Estado, o planejamento identificou as áreas do setor com mais potencial de crescimento até 2035.
No estudo, foram identificados 11 setores estruturais: Agroalimentar; celulose e papel; confecção, têxtil, e calçados; construção; economia criativa; economia do turismo e lazer; indústria do café; madeira e móveis; metalmecânico; petróleo e gás natural; e rochas ornamentais. Além destes, foram elencados quatro setores transversais (economia digital, energia, infraestrutura e logística, e meio ambiente) e dois considerados emergentes (biotecnologia e nanotecnologia).
Entre as profissões que esses setores vão demandar no futuro, segundo a diretora da Center RH, Eliana Machado, estão áreas que exigem diferentes habilidades e capacitações. Tem setores que exigem engenheiros, arquitetos, químicos, que são funções de nível superior; tem os de nível técnico, como em edificações, meio ambiente, em segurança do trabalho; os que são até acima de nível superior, que exigem especializações; e aqueles de nível mais básico, mas também precisa de alguma qualificação, que é o soldador, o mecânico, o pedreiro etc, explica.
SETORES 
De acordo com o diretor executivo do Ideies, Marcelo Saintive, os setores citados no planejamento são os que têm potencial de melhor se desenvolver no Espírito Santo. Para chegar a essa conclusão, o estudo aglutinou as regiões do Estado em cinco grandes regionais: a Metropolitana, a Sul (com as regiões Litoral Sul, Centro-Sul e Caparaó), Serrana (Centro-Serrana e Sudoeste-Serrana), Central (Centro-Oeste, Centro-Leste e Litoral Centro-Norte) e Norte (Centro-Norte, Nordeste e Noroeste).
Fazemos painéis em cada região, reunindo especialistas, acadêmicos, governo e industriais, traçando esse diagnóstico dos setores. Agora estamos na segunda etapa, que é a partir desse planejamento, traçar as ações de curto, médio e longo prazos que serão necessárias para, de fato, esses setores se desenvolverem. Entre esses pontos está identificar as ações necessárias, como capacitar mão de obra, por exemplo, contou Saintive.
Uma das razões do planejamento é justamente estimular a instalação de indústrias no interior, levando desenvolvimento e oportunidades para todo o Estado.
SETORES EM ASCENSÃO, REGIÕES E PROFISSÕES
Indústria agroalimentar
Regionais: Em todas.
Profissões demandadas: Engenheiros agrícolas, de alimentos e de produção; nutricionistas, agrônomos, veterinários, bioquímicos, técnicos em segurança alimentar.
Celulose e papel
Regionais: Serrana, Norte e Central.
Profissões demandadas: Engenheiros químicos, ambientais, florestais, bioquímicos, mecânicos e de automação.
Indústria têxtil
Regionais: Central, Norte e Sul.
Profissões demandadas: Costureiros, designers de moda, técnicos em confecções e produção de moda, engenheiros têxteis.
Construção
Regionais: Em todas.
Profissões demandadas: Técnicos em edificações, arquitetos, engenheiros civis e elétricos, marceneiros, pedreiros, carpinteiros, eletricistas, auxiliares de obras.
Economia criativa
Regionais: Metropolitana, Norte, Sul e Serrana.
Profissões demandadas: Publicitários, artistas visuais, artesãos, designers gráficos, de interiores, de moda e joias.
Lazer e turismo
Regionais: Em todas.
Profissões demandadas: Técnicos em turismo, turismólogos, tradutores, recepcionistas, camareiros.
Indústria do café
Regionais: Metropolitana, Central, Norte e Serrana.
Profissões demandadas: Engenheiros agrícolas, de alimentos e químicos, técnicos agrícolas, degustadores e classificadores de café.
Indústria moveleira
Regionais: Serrana, Norte e Central.
Profissões demandadas: Engenheiros de produção, designers de interiores, projetistas.
Metalmecânico
Regionais: Metropolitana, Norte e Central.
Profissões demandadas: Soldador, técnico em mecânica e em eletromecânica, caldeireiro, técnico em estruturas metálicas, engenheiros mecânicos, de controle e automação, industriais e de mecatrônica.
Petróleo e gás
Regionais: Sul, Norte, Central e Metropolitana.
Profissões demandadas: Sondadores, operadores de robôs, engenheiros de petróleo, de automação e ambientais; geólogos, químicos, soldadores, técnicos ambientais, biólogos, mergulhadores.
Rochas ornamentais
Regionais: Norte, Sul, Central e Metropolitana.
Profissões demandadas: Beneficiadores de mármore e granito, técnicos em logística, marmorista.
Fontes: Setores e regiões - estudo do Ideies/Profissões - especialistas em RH e consultores industriais
QUALIFICAÇÃO PODE SER FEITA NA EMPRESA
Soldador é uma das atividades com grande potencial no setor metalmecânico Crédito: Shutterstock/divulgação
Para estar preparado para as oportunidades que o setor industrial capixaba vai criar nos próximos anos, é preciso se qualificar. E buscar essa formação inclui a requalificação de profissionais que já estão empregados e aqueles que precisam de capacitação para ingressar em novas oportunidades no mercado. No entanto, em alguns setores, os cursos são oferecidos pelas próprias empresas.
Segundo o consultor da DVF Consultoria e Educação Empresarial, Durval Vieira Freitas, a formação básica é essencial, mas o profissional não precisa ir preocupado em ter que chegar pronto, já que as formações mais avançadas são disponibilizadas pelas indústrias para capacitar para uma atividade específica.
Setores como o metalmecânico e de petróleo e gás, por exemplo, precisam de formação básica. Tem que entender de matérias, processos, de automação, mas não precisa chegar pronto. Ter essa base técnica já é algo importante que vai dar maior facilidade para encontrar um emprego, afirma Durval, que exemplifica:
Já dentro da empresa esse profissional vai ter uma especialização dependendo do que ele vai exercer. O profissional pode ser um mecânico, mas na empresa ele pode fazer um curso e ser operador de guindastes, um soldador ou mesmo um sondador, que é aquela pessoa que trabalha na sonda para perfurar e sondar se vai encontrar ou não petróleo em um poço, explica.
A diretora da Center RH, Eliana Machado, também comentou sobre a qualificação oferecida pelas empresas. Algumas empresas estão buscando parcerias para formar e capacitar por entenderem que isso é fundamental para algumas atividades. Um eletricista ou mesmo um técnico em elétrica que não tenha uma capacitação específica que é exigida no mercado não consegue emprego, destaca.
A especialização, no entanto, não tira a necessidade da qualificação, que é ofertada, por exemplo, no Senai. É preciso ter essa qualificação, que é fundamental para a inserção no mercado de trabalho, e ir se posicionando de acordo com o que o mercado está precisando. Por isso é importante, antes de se qualificar, ver qual é a demanda por mão de obra na sua região, comenta Priscila Marques Carneiro, diretora de Educação de Sesi e Senai.

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