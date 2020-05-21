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Efeito da pandemia

Arrecadação federal cai 29% em abril e soma R$ 101,154 bilhões

Segundo a Receita, valor é o pior desempenho para abril, desde 2007. Em relação a março deste ano, houve queda de 7,52% na arrecadação de impostos e e tributos federais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 15:29

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 15:29

Sob efeito da pandemia do novo coronavírus, a arrecadação de impostos e contribuições federais teve forte queda em abril, quando somou R$ 101,154 bilhões, um recuo real (já descontada a inflação) de 28,95% na comparação com igual mês de 2019. Em relação a março deste ano, houve queda de 7,52%. O valor arrecadado foi o pior desempenho para meses de abril da série disponibilizada pela Receita Federal, que teve início em 2007.
Queda no PIB
Queda da arrecadação é um dos efeitos da pandemia na economia nacional Crédito: Pixabay
O resultado veio acima da mediana das expectativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, do sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. calculada em R$ 99,350 bilhões, e dentro do intervalo das previsões, de R$ 84,100 bilhões a R$ 129,900 bilhões.
No ano, a arrecadação federal somou R$ 502,293 bilhões, o pior desempenho para o período desde 2017. O montante ainda representa recuo de 7,45% na comparação com igual período do ano passado.

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