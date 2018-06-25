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À prova d'água

Apple vai lançar nova versão do AirPod, seus fones de ouvido sem fio

Dispositivo deverá ter ainda sensores biométricos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 14:22

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 14:22

Dispositivo deverá ter ainda sensores biométricos Crédito: Reprodução/Web
A Apple está prestes a aumentar o volume de sua estratégia para dispositivos de áudio, planejando AirPods (os fones de ouvido sem fio) de maior qualidade e novos e fones de ouvido tradicionais com qualidade de estúdio para serem lançados já no próximo ano, segundo fontes a par do assunto.
A empresa sediada Cupertino, na Califórnia, está trabalhando em novos AirPods com redução de ruído e à prova d'água, principalmente para proteger contra a chuva e a transpiração, disseram as fontes à Bloomberg. Além disso, a Apple está tentando aumentar o alcance dos seus fones sem fio dos iPhones e iPads.
Previstos para 2019, os novos fones, provavelmente, custarão mais do que o par existente: US$ 159. E isso pode levar a Apple a segmentar a linha de produtos, como acontece com os iPhones, disse uma das fontes. A companhia também está trabalhando em um projeto de carregamento sem fio compatível com o próximo carregador AirPower.
A empresa também discutiu, internamente, a inclusão de sensores biométricos nos futuros AirPods, como um monitor de frequência cardíaca, para expandir suas ofertas de hardware relacionadas à saúde além do Apple Watch. Os atuais AirPods serão atualizados ainda este ano com um novo chip e suporte para ativação de Siri sem o uso das mãos, informou a Bloomberg News.
Há também uma nova leva de fones de ouvido sendo produzidos pela Apple, que competirão com modelos caros da Bose e da Sennheiser. Originalmente, a gigante do Vale do Silício pretendia lançá-los até o final de 2018, mas enfrentou desafios de desenvolvimento, e agora está planejando um lançamento já no ano que vem, disseram as fontes que pediram para não serem identificadas por estarem falando de novas apostas da empresa. Um porta-voz da Apple se recusou a comentar.
A gigante de eletrônicos de consumo usa acessórios exclusivos como os AirPods para completar seu ecossistema de hardware e software. Os acessórios se tornaram uma importante fonte de receita nos últimos anos, ajudando a gerar vendas de US $ 12,9 bilhões no ano fiscal de 2017. Isso amortece uma desaceleração no crescimento da unidade do iPhone.
O próximo lançamento de áudio se baseia no sucesso anterior da Apple no mercado. O iPod e a loja de música digital iTunes ajudaram a revitalizar a indústria e iniciaram uma transformação que alterou a dinâmica da empresa de fabricante de computadores em gigante dos dispositivos móveis.
Em 2012, a Apple declarou-se uma das maiores transportadoras de alto-falantes de áudio por causa dos fones de ouvido que acompanham seus dispositivos e dos alto-falantes embutidos em iPhones, Macs e iPads. Dois anos depois, a Apple comprou a fabricante de fones de ouvido e a empresa de streaming de música Beats por US$ 3 bilhões, sua maior aquisição. Uma equipe interna de produtos de áudio é dirigida por Gary Geaves, ex-engenheiro da B&W Group, fabricante de sistemas de alto-falantes e fones de ouvido.

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