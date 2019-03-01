Após Contorno de Iconha, mais 30 km da BR 101 devem ser duplicados

Placa da obra da duplicação da BR 101 no sul do Estado. Crédito: Divulgação

Após mais de dois anos de obra e diversos prazos de conclusão não cumpridos, o Contorno de Iconha foi finalmente inaugurado ontem. A promessa agora é de que um trecho de 30 quilômetros da BR 101, entre Viana e Guarapari, seja concluído ainda este ano, segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que esteve ontem no Estado para a inauguração da obra na Região Sul. Ele ainda prometeu a duplicação de outros 15 quilômetros, mas sem precisar a localidade.

O trecho de 7,84 quilômetros em Iconha deve destravar o principal gargalo de tráfego na cidade, que é a travessia urbana.

Your browser does not support the audio element. Após contorno de Iconha, mais 30 km da BR 101 devem se duplicados

O governador do Estado, Renato Casagrande, destacou que a obra “devolve” o município aos moradores, ao retirar todo o fluxo de veículos pesados da zona residencial. “A cidade tinha sido tomada pela BR 101, pelo fluxo da rodovia, e agora tem a condição de se planejar e ter uma cidade humana, que harmonize com o interesse da sociedade e da comunidade local. Então, é uma obra que vai ajudar muito a quem também tem que circular pela BR 101, aumentando a segurança e diminuindo o tempo de deslocamento”, disse.

Antes, o trecho da BR 101 na área urbana da cidade era percorrido em aproximadamente uma hora, nos horários de maior movimento. Com a implantação do contorno, esse tempo será reduzido, pois a nova pista separa o tráfego de longa distância (veículos de passeio e de carga) do trânsito urbano.

Atraso nas obras

Durante a assinatura da ordem de serviço da BR 447, Freitas comentou sobre o atraso nas obras de duplicação da 101, afirmando que o governo federal vai cobrar a demora na conclusão dos trabalhos. “Eu acho que a gente precisar cobrar realmente o cumprimento do contrato, cobrar a eficiencia, usar os mecanismos que a regulação permite para fazer com que os contratos sejam cumpridos. Gostei do que eu vi hoje no campo, porque eu vi muita coisa preparada já de Viana para Guarapari, muita terraplanagem já feita, chegando na cota do ‘grade’ com a possibilidade de a gente já lançar camadas de estrutura. Isso me anima a ter os 30km duplicados até o final do ano, mais 15km que vão começar a ser preparados e iniciados”, comentou.

Outro ponto comentado pelo ministro foram as licenças ambientais, que em alguns pontos impedem o início das duplicações, como na Reserva de Sooretama, no Norte do Estado. Segundo ele, é necessário que se removam essas “barreiras” para o início e continuidade das obras.

“Imagina fazer um contorno na Reserva, que é imensa. Quanto que isso ia representar de custo? Esse custo ia para a tarifa, ia ficar uma coisa proibitiva. A reserva já está aberta. Então, se você esticar um pouquinho, eu 'mato' o acostamento, faço duas faixas para um lado, duas para o outro. Faço a duplicação e sem prejudicar muito a reserva. E aí, aquele 'desmatamentozinho' que eu vou fazer, eu compenso. Porque a gente perde tanto tempo discutindo esse tipo de coisa, que é lógica? Então, a gente precisa trazer a tecnicidade, a viabilidade para a discussão”, explicou.

Mestre Álvaro

Outra promessa para desafogar o trânsito na Grande Vitória, o Contorno do Mestre Álvaro deve ter prazos mais detalhados em breve. O ministro Tarcísio Freitas explicou que as revisões solicitadas serão entregues pela empresa responsável na próxima semana e que a partir daí, será feita aprovação ou solicitação de novas correções para posterior ordem de serviço.

“A empresa está entregando na semana que vem as revisões que foram solicitadas. A gente tem que ver se atende, se os projetos vão vir em condição de serem aprovados. Se houver necessidade de mais correções, a gente vai solicitar, se não, a gente tem condição de aprovar o projeto. Então, logo que aprovado o projeto, a gente pode dar a ordem de serviço”.