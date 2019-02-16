Aneel cobra da distribuidora de Goiás plano para melhorar serviço

O plano deverá ser entregue no próximo dia 25 e trazer a lista de ações e investimentos a serem realizados no curto prazo. "A determinação vem em resposta à análise de desempenho da distribuidora no Plano de Resultados da Aneel. A orientação da agência é que as medidas se concentrem na melhoria da qualidade dos serviços no curto prazo, incluindo o atendimento comercial dos consumidores e o cumprimento dos prazos em casos como os de solicitação de novas ligações e aumentos de carga."