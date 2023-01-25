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Rombo bilionário

Americanas deve R$ 41,2 bilhões a quase 8 mil credores

Na lista constam dívidas com bancos como Itaú e Bradesco e fornecedores de produtos, como Samsung, Apple e Motorola
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jan 2023 às 10:55

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 10:55

Lojas Americanas no centro de Vitória
Lojas Americanas no centro de Vitória Crédito: Google Maps
A Americanas entregou nesta quarta-feira (25) sua lista de credores à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. O documento informa que a companhia têm débitos no valor de R$ 41.235.799.286,6, devidos a 7.967 credores.
Do total, R$ 64,8 milhões se referem à classe trabalhista; R$ 41.056.749.122,82, à classe quirografários (crédito sem garantia); e R$ 109.484.866,54 à classe de microempresas e empresas de pequeno porte.
Na petição, a Americanas também apresentou a relação nominal de todos os seus credores.
No documento, constam dívidas da varejista com o Bradesco no valor de R$ 4,5 bilhões, com o BTG (R$ 3,5 bilhões), Banco do Brasil (R$ 1,36 bilhão), Safra (R$ 2,5 bilhão), Santander Brasil (R$ 3,6 bilhão), Votorantim (R$ 3,3 bilhão) e Itaú (R$ 2,7 bilhões), entre outros. Entre os bancos, a maior é com o alemão Deutsche Bank, no valor de US$ 1 bilhão (R$ 5,2 bilhões) .
A Americanas também tem dívidas de R$ 1,2 bilhão com a Samsung, R$ 160 milhões com a Motorola, R$ 98 milhões com a Apple e R$ 87 milhões com a varejista de eletrônicos Allied.
No documento, a dívida com o banco BV é de R$ 13 mil. Contudo, em nota, a instituição disse que a informação não reflete sua real exposição à Americanas.
"Em 11 de janeiro, data de divulgação do Fato Relevante no qual a Americanas reconheceu suas inconsistências contábeis, o banco BV era credor de Cédulas de Crédito Bancário devidas pela Americanas com saldo devedor de aproximadamente R$ 206 milhões (CCBs BV)".
O banco disse que já informou os valores dos créditos de sua titularidade via notificação extrajudicial e vai reiterar a informação, nos autos do processo, requerendo a imediata correção dos valores.

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