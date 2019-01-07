Alta do petróleo ajuda Bolsa, mas preocupação fiscal pressiona juros

Os juros futuros, no entanto, operam em alta moderada e renovaram máximas na última hora em meio à preocupação com a falta de definição sobre a reforma dae discursos desencontrados da semana passada envolvendo a área fiscal. Segundo um gestor, o investidor se decepcionou com a ausência de novidades no discurso do ministro da Economia,, durante a cerimônia de posse de bancos públicos, que ocorreu na manhã desta segunda-feira.