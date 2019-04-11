Alimentos e gasolina deixam inflação mais alta no Espírito Santo

Tomate está entre os itens que mais subiram Crédito: Agencia Brasil

Os preços de diversos produtos e serviços estão subindo menos no Espírito Santo do que na média do país. No primeiro trimestre deste ano, enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulou alta de 1,51% no Brasil, no Estado foi de 1,25%. A alta foi puxada por alimentos e gasolina.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a elevação dos preços neste ano foi puxada principalmente pelos alimentos e bebidas (3,65%), educação (2,8%), habitação (1,84%) e saúde e cuidados pessoais (1,14%). Já vestuário (-2,65%) , transportes (-0,21%) e comunicação (-0,2%) caíram.

Na variação mensal, entre fevereiro e março, os preços dos produtos subiram, em média, 0,39% no Estado e 0,75% no país. No Espírito Santo, 19 dos 20 itens com maior alta são alimentos. Tomate (35,92%), mamão (29,24%), batata-inglesa (25,8%) e manga (22,28%) foram os produtos que mais subiram de preço.

O preço dos alimentos e bebidas também foi o protagonista no acumulado dos últimos 12 meses, tendo alta de 7,75%. Outros itens que também subiram foram habitação (7,78%), educação (4,8%), transportes (4,43%) e artigos de residência (4,09%).