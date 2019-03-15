Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Aeroportos de Vitória e Macaé são arrematados por R$ 437 milhões
Concessão

Aeroportos de Vitória e Macaé são arrematados por R$ 437 milhões

Vencedora é a suíça Zurich Airport Latin America LTDA
Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

15 mar 2019 às 14:42

Publicado em 15 de Março de 2019 às 14:42

Empresa suíça Zurich Airport Latin America LTDA arrematou o bloco que contempla os aeroportos de Vitória (foto) e Macaé Crédito: Fernando Madeira
Os aeroportos de Vitória e Macaé foram arrematados, na manhã de hoje, pela empresa suíça Zurich Airport Latin America LTDA. A empresa vai ter que pagar, à vista, R$ 437 milhões para administrar os dois terminais aeroportuários pelos próximos 30 anos. O valor é 830% superior ao que era exigido como lance mínimo – R$ 47 milhões. O leilão foi realizado na Bolsa de Valores de São Paulo.
Além dos aeroportos do bloco Sudeste foram leiloadas as concessões para outros 10 aeroportos divididos nos blocos Nordeste e Centro-Oeste.
No bloco Sudeste, quatro empresas fizeram ofertas. Além da vencedora, também participaram a ADP do Brasil Participações SA, que ofereceu R$ 304 milhões e ficou em segundo lugar na disputa, a CPC – Companhia de Participações em Concessões – que ofereceu R$ 167 milhões, e a Fraport Brasil Holding, que ofereceu R$ 125 milhões pela administração dos dois aeroportos.
Terminados os primeiros lances, foi iniciado o leilão viva voz, do qual participaram apenas as três primeiras colocadas. No entanto, nenhum outro lance foi dado pelo bloco Sudeste. Com isso, a ficou mantida a liderança da Zurich Airport Latin America LTDA.
A estimativa do secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann, é que o contrato deva ser assinado em dois meses, e que a empresa assuma o aeroporto ainda no segundo semestre – por volta do mês de setembro.
Além do valor que deverá ser pago à vista, a empresa também deverá pagar 8,8% da receita bruta dos aeroportos como outorga variável. “A outorga variável é de 8,8% da receita bruta do bloco e é válida durante o período de concessão. Nos primeiros cinco anos não há pagamento desse percentual, porque é o período de obras nos aeroportos, depois vem uma curva crescente que chega a 8,8% no décimo ano”, informou Glanzmann em entrevista à Rádio CBN Vitória na semana passada. O valor variável deve ser de aproximadamente R$ 388 milhões pagos ao longo dos 30 anos de concessão.
Aeroportos de Vitória e Macaé são arrematados por 437 milhões de reais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

aeroporto de vitória Economia leilão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória
Imagem de destaque
Adicional de periculosidade para motociclistas: proteção ou ilusão?
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Segundo maior produtor de petróleo do Brasil, ES patina em pesquisa e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados