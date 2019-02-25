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Aeroporto de Vitória tem novo voo de cargas para Miami

No ano passado, o Terminal de Logística de Carga do Aeroporto de Vitória registrou movimentação de 1.665 milhões de toneladas em atividades de importação e exportação
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

25 fev 2019 às 20:40

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 20:40

Aeroporto de Vitória recebe novo cargueiro Crédito: Divulgação | Infraero
A Infraero informou nesta segunda-feira (25) que o Terminal de Logística de Carga (Teca) do Aeroporto de Vitória, Eurico de Aguiar Salles, passa a oferecer um novo voo de cargas internacional para Miami, nos Estados Unidos. O voo inaugural aconteceu na quinta-feira (21), em que o cargueiro B767-300F, da empresa ABSA Cargo Airline e com capacidade para 53 tolenadas, pousou em terras capixabas.
> Voos de Vitória para Buenos Aires a partir do segundo semestre
De acordo com a Infraero, o voo fará a rota semanalmente às quintas-feiras entre Vitória e Miami. O superintendente do Aeroporto de Vitória, Kleyton Peixoto Mendes, informou que, com a nova rota, o aeroporto passa a ter dois voos de carga internacional para Miami por semana. “Estamos muito satisfeitos em ofertar mais uma alternativa de comércio exterior ao mercado, ao mesmo tempo que aumentamos a receita do Teca”, disse.  
MOVIMENTO
No ano passado, o Terminal de Logística de Carga do Aeroporto de Vitória registrou movimentação de 1.665 milhões de toneladas em atividades de importação e exportação. O completo logístico ocupa mais de 11.900m², construídos para processamento e armazenagem de carga área.
A Infraero informou, ainda, que, atualmente, a maior demanda de importação é representada por produtos e cargas destinadas ao segmento de peças das indústrias de tecnologia, de informática, componentes eletroeletrônicos, matéria-prima para medicamentos e medicamentos propriamente ditos, cosméticos e peças/componentes para a indústria.
> Latam começa a cobrar por escolha de assento em voo internacional
No setor de exportação, os principais produtos que passam pelo Teca de Vitória são: amostras de granito e outros minerais, café, flores e produtos de informática. 
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