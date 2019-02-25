Aeroporto de Vitória tem novo voo de cargas para Miami

De acordo com a, o voo fará a rota semanalmente às quintas-feiras entre Vitória e Miami. O superintendente do Aeroporto de Vitória, Kleyton Peixoto Mendes, informou que, com a nova rota, o aeroporto passa a ter dois voos de carga internacional para Miami por semana. “Estamos muito satisfeitos em ofertar mais uma alternativa de comércio exterior ao mercado, ao mesmo tempo que aumentamos a receita do Teca”, disse.