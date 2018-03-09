Aeroporto de Vitória pode ter dois nomes oficiais

Fotos mostram fase final das obras do Aeroporto de Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

A novela da construção do novo Aeroporto de Vitória tem data para acabar: 29 de março, quando o presidente Michel Temer estará em Vitória para inaugurar a obra iniciada lá em 2004. Enquanto isso, um novo debate, claro, não da mesma dimensão, ganha corpo: o nome do novo terminal de passageiros.

O projeto do deputado federal Lelo Coimbra (PMDB), que tramita na Câmara dos Deputados, defende que a nova estrutura receba o nome de Augusto Ruschi, uma homenagem ao ecologista natural de Santa Teresa, Região Serrana do Estado, especialista em beija-flores e orquídeas, e que morreu em 1986. A ideia é que o atual terminal de passageiros, que com a inauguração do novo deve dedicar-se a voos menores, continue sendo Eurico de Aguiar Salles, e que o novo seja batizado com o nome de Ruschi.

A homenagem é pela simbologia que esse personagem expressa. Como o aeroporto vai contar com dois terminais, o antigo e o novo, cada um deles terá uma homenagem, diz Lelo.

Com a mudança, o complexo, que já é conhecido como Aeroporto de Vitória e, para os mais antigos, como Aeroporto de Goiabeiras, passaria a ter dois nomes oficiais: Eurico de Aguiar Salles e Augusto Ruschi.





IMPORTÂNCIA

Apesar da importância dos estudos de Augusto Ruschi para o meio ambiente, historiadores criticam a proposta de um novo nome para o aeroporto. Eles afirmam que o nome do ecologista deveria ser dado a uma outra obra.

Para o historiador e professor da Universidade federal do Espírito Santo (Ufes), Pedro Ernesto Fagundes, isso pode ser enxergado como uma medida eleitoreira. A imagem que fica é a de alguém buscando notoriedade em cima de uma obra que foi executada de maneira muito lenta pelo governo federal e que está para ser entregue, comentou.

O historiador Fernando Achiamé concorda com Fagundes: Não os condeno no sentido de dar o nome de alguém à estrutura, mas não no detrimento de outra coisa. Concordaria se este fosse um aeroporto novo, sem nome, mas já há uma memória com o nome de Eurico de Aguiar Salles.

Ele pondera que, mesmo mudando o nome do aeroporto, o que permanecerá na memória coletiva das pessoas é Aeroporto de Vitória e seus 15 anos de obras.





TENTATIVAS

A nova alteração que está sendo proposta por Lelo Coimbra está no Projeto de Lei 9.702/2018, que ainda aguarda o despacho do presidente da Câmara dos Deputados. Antes do deputado, porém, outros políticos já tiveram a ideia de mudar o nome do aeroporto, inclusive para Augusto Ruschi.

Em 2005, o então deputado Marcelino Fraga (PMDB) apresentou projeto propondo que o terminal fosse chamado de Dirceu Cardoso. Antes, Renato Casagrande (PSB) também havia sugerido Augusto Ruschi. Desde a década de 1970, o aeroporto é conhecido por Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, mas apenas em 2006, por meio da lei 11.296, é que foi instituída oficialmente a denominação do local como Aeroporto de Vitória - Eurico de Aguiar Salles.