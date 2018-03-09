Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo terminal

Aeroporto de Vitória pode ter dois nomes oficiais

Projeto quer que nova estrutura, que será inaugurada neste mês de março, seja batizada de Augusto Ruschi. Terminal atual continuaria se chamando Eurico de Aguiar Salles

Publicado em 09 de Março de 2018 às 01:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 01:00
Fotos mostram fase final das obras do Aeroporto de Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação
A novela da construção do novo Aeroporto de Vitória tem data para acabar: 29 de março, quando o presidente Michel Temer estará em Vitória para inaugurar a obra iniciada lá em 2004. Enquanto isso, um novo debate, claro, não da mesma dimensão, ganha corpo: o nome do novo terminal de passageiros.
O projeto do deputado federal Lelo Coimbra (PMDB), que tramita na Câmara dos Deputados, defende que a nova estrutura receba o nome de Augusto Ruschi, uma homenagem ao ecologista natural de Santa Teresa, Região Serrana do Estado, especialista em beija-flores e orquídeas, e que morreu em 1986. A ideia é que o atual terminal de passageiros, que com a inauguração do novo deve dedicar-se a voos menores, continue sendo Eurico de Aguiar Salles, e que o novo seja batizado com o nome de Ruschi.
A homenagem é pela simbologia que esse personagem expressa. Como o aeroporto vai contar com dois terminais, o antigo e o novo, cada um deles terá uma homenagem, diz Lelo.
Com a mudança, o complexo, que já é conhecido como Aeroporto de Vitória e, para os mais antigos, como Aeroporto de Goiabeiras, passaria a ter dois nomes oficiais: Eurico de Aguiar Salles e Augusto Ruschi.
 
IMPORTÂNCIA
Apesar da importância dos estudos de Augusto Ruschi para o meio ambiente, historiadores criticam a proposta de um novo nome para o aeroporto. Eles afirmam que o nome do ecologista deveria ser dado a uma outra obra.
Para o historiador e professor da Universidade federal do Espírito Santo (Ufes), Pedro Ernesto Fagundes, isso pode ser enxergado como uma medida eleitoreira. A imagem que fica é a de alguém buscando notoriedade em cima de uma obra que foi executada de maneira muito lenta pelo governo federal e que está para ser entregue, comentou.
O historiador Fernando Achiamé concorda com Fagundes: Não os condeno no sentido de dar o nome de alguém à estrutura, mas não no detrimento de outra coisa. Concordaria se este fosse um aeroporto novo, sem nome, mas já há uma memória com o nome de Eurico de Aguiar Salles.
Ele pondera que, mesmo mudando o nome do aeroporto, o que permanecerá na memória coletiva das pessoas é Aeroporto de Vitória e seus 15 anos de obras.
 
TENTATIVAS
A nova alteração que está sendo proposta por Lelo Coimbra está no Projeto de Lei 9.702/2018, que ainda aguarda o despacho do presidente da Câmara dos Deputados. Antes do deputado, porém, outros políticos já tiveram a ideia de mudar o nome do aeroporto, inclusive para Augusto Ruschi.
Em 2005, o então deputado Marcelino Fraga (PMDB) apresentou projeto propondo que o terminal fosse chamado de Dirceu Cardoso. Antes, Renato Casagrande (PSB) também havia sugerido Augusto Ruschi. Desde a década de 1970, o aeroporto é conhecido por Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, mas apenas em 2006, por meio da lei 11.296, é que foi instituída oficialmente a denominação do local como Aeroporto de Vitória - Eurico de Aguiar Salles.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados