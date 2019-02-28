Aeroporto de Vitória deve receber mais de 50 mil pessoas no carnaval

No feriadão de Carnaval, entre os dias 1º e 7 de março, cerca de 51 mil pessoas devem circular pelo Aeroporto de Vitória. De acordo com a Infraero, esse número é 5,5% maior em relação aos 48.069 viajantes registrados no feriado do ano passado, no período de 9 a 15 de fevereiro. Também são esperadas 410 operações de pouso e decolagens neste período.
Para não correr o risco de "afogamento" no Eurico de Aguiar Salles e garantir o funcionamento da infraestrutura aeroportuária durante o feriadão, as equipes de segurança, operações e de manutenção foram reforçadas por meio de remanejamento nas escalas de trabalho. A Infraero informou, ainda, que adotou uma série de medidas preventivas - entre elas, o reforço da limpeza e intensificação do monitoramento de equipamentos.
O terminal capixaba tem a capacidade para receber 8,4 milhões de passageiros por ano; em 2018, a empresa contabilizou um total de 3,08 milhões de embarques e desembarques e 42,3 mil aeronaves no Aeroporto de Vitória. Atualmente, quatro companhias aéreas mantém voos regulares a partir do Eurico de Aguiar Salles, que interligam os capixabas a outros destinos do Brasil, como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte/Confins, Salvador, Fortaleza e Recife.