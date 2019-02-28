Aeroporto de Vitória deve receber mais de 50 mil pessoas no carnaval

No feriadão de, entre os dias 1º e 7 de março, cerca de 51 mil pessoas devem circular pelo. De acordo com a, esse número é 5,5% maior em relação aos 48.069 viajantes registrados no feriado do ano passado, no período de 9 a 15 de fevereiro. Também são esperadas 410 operações de pouso e decolagens neste período.