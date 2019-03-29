Aeroporto de Vitória: desconto de ICMS só atrai uma rota para o Estado

Andressa cobra a oferta de novos voos em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O que pode ter atrapalhado o aumento nas operações no terminal foi o fato de o Estado de São Paulo também ter reduzido o ICMS. Lá, o impacto atingiu todas as aéreas. Já no Espírito Santo, somente aquelas que entrarem no programa Compete serão contempladas.

“A Azul entende que a redução tributária é fundamental para o desenvolvimento da aviação regional. O combustível é um dos principais custos que as empresas aéreas têm, que hoje representa mais de 30% do custo operacional”, informou a empresa em nota.

Além de Recife, a empresa opera outros 16 voos por dia em Vitória. Os destinos são Campinas, Guarulhos, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. “A empresa tem interesse em operar em Linhares, resultado desta ação do governo em reduzir o tributo sobre o querosene de aviação, assim que o aeroporto estiver apto a receber voos regulares”, antecipou.

O aumento do número de voos é um dos pedidos da servidora pública Andressa Kuster Coutinho, 44 anos. “O aeroporto já está muito melhor do que o que tínhamos, mas ainda faltam mais voos e a internacionalização”, comentou.

A Latam, que opera 70 frequências semanais (ida e volta) informou que está sempre atenta às necessidades dos clientes para adequar as suas operações e que os voos são constantemente avaliados conforme a demanda de cada região. No entanto, não garantiu a oferta de novos destinos.

A Gol também informou que avalia constantemente novas oportunidades para seu negócio. “Porém, no momento, não estão previstas novas operações no Aeroporto de Vitória”, concluiu a nota enviada pela empresa.

A Avianca, que entrou em recuperação judicial e cortou algumas rotas no país, informou que opera a rota Vitória-Guarulhos e que não tem previsão de novos destinos.

Tanto a Infraero quanto a Secretaria de Estado de Turismo foram acionados para falar sobre a possibilidade de aumento do número de voos. Ambos informaram que seguem dialogando com as empresas para promover novos destinos.

TERMINAL AINDA TEM 15 LOJAS VAZIAS

Saguão do novo aeroporto ainda tem lojas vazias Crédito: Fernando Madeira

Desde a inauguração do novo terminal de passageiros, o Aeroporto de Vitória passou a contar com 71 pontos comerciais. Até o momento, segundo a Infraero, 56 estão ocupados e 15 ainda livres.

A pouca concorrência em alguns setores no aeroporto, principalmente alimentação, ainda é um alvo de reclamação dos passageiros que passam pelo local.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, logo após o leilão do terminal, o secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann, admitiu que um dos maiores desafios para a empresa vencedora do leilão é melhorar a parte comercial do aeroporto.

“O grande desafio para quem vai assumir é atrair voos internacionais e melhorar o mix comercial – as lojas, operações de alimentação, trazendo grandes marcas para dentro do terminal de passageiros”.

Além das lojas, a Zurich Airport Latin America, que venceu o leilão, deverá negociar a utilização de áreas classificadas como “comerciais externas”, que ficam dentro do sítio portuário, mas fora do terminal de passageiros.

Segundo a Infraero, são mais de 987 mil m² previstos para o desenvolvimento de negócios comerciais, onde poderão ser incluídos estacionamentos, hotéis, supermercados, hospitais, centros comerciais, autocenter, postos de combustíveis, hangares, centros de convenções, centros de eventos e complexos logísticos.

Uma das empresas que vai se instalar no local é a Leroy Merlin, multinacional francesa de artigos de decoração e material de construção. A loja estará localizada numa área de 31 mil m2 e deverá gerar 400 empregos – 200 diretos e 200 indiretos.

Segundo a Infraero, como o aeroporto passou por uma concessão, o novo operador é que deverá executar o planejamento das áreas classificadas como “comerciais externas”.

SAIBA MAIS

Fundação

O Aeroporto de Vitória foi fundado na década de 1930, onde existia uma pista de terra batida e funcionava um aeroclube.

Infraero

Em 1975, no dia 3 de fevereiro, o aeroporto foi incorporado pela Infraero, data que ficou definida como o aniversário do aeroporto.

Primeira Reforma

No final de 1998 foi realizada a primeira reforma e ampliação no terminal de passageiros.

Longo caminho

Em 2002, foi feito o anúncio da grande reforma e ampliação do aeroporto. No entanto, as obras só tiveram início em 2005. Os trabalhos chegaram a ficar paralisados por dez anos.

Investimentos

Ao longo dos anos o valor da obra só foi aumentando. O total utilizado pelo governo federal foi de R$ 559,4 milhões.

Entrega

Em 29 de março do ano passado, o ex-presidente Michel Temer veio ao Estado inaugurar o novo terminal.

Melhorias

Após a reforma, o aeroporto passou a ter capacidade para receber 8,4 milhões de passageiros por ano. Antes, a capacidade era de 3,3 milhões de passageiros por ano.

Leilão

A suíça Zurich Airport Latin America venceu o leilão para administrar o Aeroporto de Vitória por 30 anos. Para isso, ela pagou R$ 437 milhões e vai pagar mais 8,8% sobre a arrecadação.

Internacionalização

A expectativa inicial era que os primeiros voos internacionais saíssem de Vitória ainda em janeiro. Mas foi adiado.

Obras

De acordo com a Infraero, as obras para a internacionalização estão concluídas, mas falta a autorização da Anac.

Sem previsão