Aeroporto de Vitória: desconto de ICMS só atrai uma rota para o Estado

A intenção era atrair mais voos para o Estado, mas a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do querosene da aviação não teve tanto efeito na prática. Apenas uma empresa aérea criou uma nova rota para a Capital após o benefício fiscal, sancionado em outubro passado. E não há previsões de novos destinos, o que pode frustrar o capixaba que esperava uma ampliação nas ofertas. Apenas a Azul começou a operar em fevereiro um novo voo diário de Vitória para Recife.
O que pode ter atrapalhado o aumento nas operações no terminal foi o fato de o Estado de São Paulo também ter reduzido o ICMS. Lá, o impacto atingiu todas as aéreas. Já no Espírito Santo, somente aquelas que entrarem no programa Compete serão contempladas.
“A Azul entende que a redução tributária é fundamental para o desenvolvimento da aviação regional. O combustível é um dos principais custos que as empresas aéreas têm, que hoje representa mais de 30% do custo operacional”, informou a empresa em nota.
Além de Recife, a empresa opera outros 16 voos por dia em Vitória. Os destinos são Campinas, Guarulhos, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. “A empresa tem interesse em operar em Linhares, resultado desta ação do governo em reduzir o tributo sobre o querosene de aviação, assim que o aeroporto estiver apto a receber voos regulares”, antecipou.
O aumento do número de voos é um dos pedidos da servidora pública Andressa Kuster Coutinho, 44 anos. “O aeroporto já está muito melhor do que o que tínhamos, mas ainda faltam mais voos e a internacionalização”, comentou.
A Latam, que opera 70 frequências semanais (ida e volta) informou que está sempre atenta às necessidades dos clientes para adequar as suas operações e que os voos são constantemente avaliados conforme a demanda de cada região. No entanto, não garantiu a oferta de novos destinos.
A Gol também informou que avalia constantemente novas oportunidades para seu negócio. “Porém, no momento, não estão previstas novas operações no Aeroporto de Vitória”, concluiu a nota enviada pela empresa.
A Avianca, que entrou em recuperação judicial e cortou algumas rotas no país, informou que opera a rota Vitória-Guarulhos e que não tem previsão de novos destinos.
Tanto a Infraero quanto a Secretaria de Estado de Turismo foram acionados para falar sobre a possibilidade de aumento do número de voos. Ambos informaram que seguem dialogando com as empresas para promover novos destinos.
TERMINAL AINDA TEM 15 LOJAS VAZIAS
Desde a inauguração do novo terminal de passageiros, o Aeroporto de Vitória passou a contar com 71 pontos comerciais. Até o momento, segundo a Infraero, 56 estão ocupados e 15 ainda livres.
A pouca concorrência em alguns setores no aeroporto, principalmente alimentação, ainda é um alvo de reclamação dos passageiros que passam pelo local.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, logo após o leilão do terminal, o secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann, admitiu que um dos maiores desafios para a empresa vencedora do leilão é melhorar a parte comercial do aeroporto.
“O grande desafio para quem vai assumir é atrair voos internacionais e melhorar o mix comercial – as lojas, operações de alimentação, trazendo grandes marcas para dentro do terminal de passageiros”.
Além das lojas, a Zurich Airport Latin America, que venceu o leilão, deverá negociar a utilização de áreas classificadas como “comerciais externas”, que ficam dentro do sítio portuário, mas fora do terminal de passageiros.
Segundo a Infraero, são mais de 987 mil m² previstos para o desenvolvimento de negócios comerciais, onde poderão ser incluídos estacionamentos, hotéis, supermercados, hospitais, centros comerciais, autocenter, postos de combustíveis, hangares, centros de convenções, centros de eventos e complexos logísticos.
Uma das empresas que vai se instalar no local é a Leroy Merlin, multinacional francesa de artigos de decoração e material de construção. A loja estará localizada numa área de 31 mil m2 e deverá gerar 400 empregos – 200 diretos e 200 indiretos.
Segundo a Infraero, como o aeroporto passou por uma concessão, o novo operador é que deverá executar o planejamento das áreas classificadas como “comerciais externas”.
SAIBA MAIS
Fundação
O Aeroporto de Vitória foi fundado na década de 1930, onde existia uma pista de terra batida e funcionava um aeroclube.
Infraero
Em 1975, no dia 3 de fevereiro, o aeroporto foi incorporado pela Infraero, data que ficou definida como o aniversário do aeroporto.
Primeira Reforma
No final de 1998 foi realizada a primeira reforma e ampliação no terminal de passageiros.
Longo caminho
Em 2002, foi feito o anúncio da grande reforma e ampliação do aeroporto. No entanto, as obras só tiveram início em 2005. Os trabalhos chegaram a ficar paralisados por dez anos.
Investimentos
Ao longo dos anos o valor da obra só foi aumentando. O total utilizado pelo governo federal foi de R$ 559,4 milhões.
Entrega
Em 29 de março do ano passado, o ex-presidente Michel Temer veio ao Estado inaugurar o novo terminal.
Melhorias
Após a reforma, o aeroporto passou a ter capacidade para receber 8,4 milhões de passageiros por ano. Antes, a capacidade era de 3,3 milhões de passageiros por ano.
Leilão
A suíça Zurich Airport Latin America venceu o leilão para administrar o Aeroporto de Vitória por 30 anos. Para isso, ela pagou R$ 437 milhões e vai pagar mais 8,8% sobre a arrecadação.
Internacionalização
A expectativa inicial era que os primeiros voos internacionais saíssem de Vitória ainda em janeiro. Mas foi adiado.
Obras
De acordo com a Infraero, as obras para a internacionalização estão concluídas, mas falta a autorização da Anac.
Sem previsão
Ainda não há uma data precisa sobre o início da operação de voos internacionais. A estimativa é que seja no segundo semestre de 2018.