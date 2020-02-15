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Recuperação judicial

Aeroporto de Viracopos será devolvido pela concessionária e relicitado

Plano de recuperação judicial da concessionária foi aprovado nesta sexta após dois anos

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 21:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 21:20
Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP) Crédito: Divulgação / Aeroportos Brasil Viracopos
Após dois dias de reunião, a Assembleia Geral dos Credores (AGC) aprovou nesta sexta-feira (14) o plano de recuperação judicial do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo.
O acordo para o acerto do plano era esperado pelo governo para que o aeroporto pudesse ser relicitado. A relicitação é uma devolução amigável de concessões pelas empresas por não conseguirem cumprir prazos.

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Na quinta-feira (13), ao ser questionado sobre a assembleia, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que estava rezando por um desfecho positivo.
"Estou de joelho no milho desde ontem para ver se temos um bom desfecho na assembleia de credores hoje. Há a sinalização de que eles vão devolver a concessão, e isso nos permite fazer nova relicitação. Espero que isso se confirme", afirmou.
De acordo com nota divulgada à imprensa, a concessionária concordou em requerer a relicitação do aeroporto após 15 dias da homologação do plano de recuperação judicial pela Justiça.

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