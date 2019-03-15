Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Administrado pela Zurich, Aeroporto de Florianópolis tem pior avaliação
Desempenho

Administrado pela Zurich, Aeroporto de Florianópolis tem pior avaliação

Pesquisa da Anac mostra que terminal de Santa Catarina tem a menor nota de avaliação entre usuários. No entanto, outro aeroporto administrado pela empresa suíça é considerado o terceiro melhor do país
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

15 mar 2019 às 18:50

Publicado em 15 de Março de 2019 às 18:50

Aeroporto de Viracopos, em Campinas/SP Crédito: Divulgação/Infraero
O Aeroporto de Florianópolis, administrado pela Zurich Airport Latin America LTDA, que arrematou o Aeroporto de Vitória e o Aeroporto de Macaé nesta sexta-feira (15) após leilão, foi o com a pior avaliação na Pesquisa de Satisfação do Passageiro, feita trimestralmente pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Em uma escala de 0 - 5, o aeroporto pontuou 3,90. A classificação diz que: 1 é muito ruim, 2 é ruim, 3 é regular, 4 é bom e 5 é muito bom.
No entanto, o desempenho ruim não é por culpa da concessionária que assumiu o terminal apenas em janeiro no ano passado. Com a concessão, aliás, o cenário tende a mudar, já que a companhia prevê a conclusão de obras de melhoria até maio deste ano. A expectativa é que a nova infraestrutura entre em operação até outubro de 2019.
Apesar da nota baixa de Florianópolis, o terminal de Confins, em Minas Gerais, administrado pela Zurich com o Grupo CCR, teve o terceiro melhor desempenho, ficando com nota de 4,61.
De acordo com a opinião de viajantes e passageiros do Brasil, entre os 20 maiores aeroportos brasileiros, o melhor é o de Viracopos, em Campinas, cidade de São Paulo, privatizado em 2011. A pesquisa mostra que os aeroportos administrados pela Infraero têm uma avaliação melhor do que os terminais que foram privatizados.
> Empresa que arrematou Aeroporto de Vitória opera 7 terminais no mundo
A nota que o aeroporto recebeu foi 4,8, poucos décimos a mais que o Aeroporto de Vitória, que ficou com 4,58. Nesta sexta-feira (15), o governo federal realizou uma nova rodada de privatização, incluindo o terminal da Capital do Espírito Santo que, junto com o de Macaé, foi arrematado pela empresa suíça Zurich Airport Latin America LTDA. A empresa vai ter que pagar, à vista, R$ 437 milhões para administrar os dois terminais aeroportuários pelos próximos 30 anos.
AEROPORTO DE FLORIANÓPOLIS DECEPCIONOU APÓS PRIVATIZAÇÃO
Segundo informações da Secretaria Nacional de Aviação Civil, que adota a nota quatro como a meta mínima para um aeroporto ser considerado satisfatório, no último levantamento com 20 aeroportos, apenas o terminal de Florianópolis (SC), privatizado em março de 2017, não atingiu essa meta, e teve nota 3,9.
> OPINIÃO | Concessão significa voos mais altos para o Aeroporto de Vitória
A pesquisa realizada ouviu 19.890 passageiros nos 20 maiores aeroportos brasileiros, que avaliaram 38 indicadores de satisfação. O estudo é feito desde 2013 e, no primeiro levantamento, feito em 15 aeroportos, 69% dos usuários consideravam os terminais bons ou muito bons, com uma nota média de 3,86 (em uma escala de zero a cinco). Em 2018, a pesquisa realizada no último trimestre indicou que o índice de satisfação de 20 aeroportos chegou a 90%, com nota média de 4,39.
PREÇOS ALTOS DE COMIDA E ESTACIONAMENTO
A pesquisa avaliou, ainda, que os três itens com pior avaliação foram os preços de lanchonetes e restaurantes, lojas e estacionamentos. Nestes quesitos, os privatizados tem pior desempenho que os administrados pelo governo.
 DOCUMENTO  A pesquisa [PDF]
Já quanto ao custo-benefício do estacionamento, dos cinco piores avaliados, quatro são privatizados. Quanto às lanchonetes e restaurantes, os aeroportos privatizados ocupam três das cinco últimas posições. Todos receberam nota abaixo de três.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

aeroporto de vitória Política Economia leilão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados