Administrado pela Zurich, Aeroporto de Florianópolis tem pior avaliação

Aeroporto de Viracopos, em Campinas/SP Crédito: Divulgação/Infraero

Aeroporto de Vitória e o Aeroporto de Macaé nesta sexta-feira (15) após leilão, foi o com a pior avaliação na Pesquisa de Satisfação do Passageiro, feita trimestralmente pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Em uma escala de 0 - 5, o aeroporto pontuou 3,90. A classificação diz que: 1 é muito ruim, 2 é ruim, 3 é regular, 4 é bom e 5 é muito bom. O Aeroporto de Florianópolis, administrado pela Zurich Airport Latin America LTDA, que arrematou oe o Aeroporto de Macaé nesta sexta-feira (15) após leilão, foi o com a pior avaliação na Pesquisa de Satisfação do Passageiro, feita trimestralmente pela. Em uma escala de 0 - 5, o aeroporto pontuou 3,90. A classificação diz que: 1 é muito ruim, 2 é ruim, 3 é regular, 4 é bom e 5 é muito bom.

No entanto, o desempenho ruim não é por culpa da concessionária que assumiu o terminal apenas em janeiro no ano passado. Com a concessão, aliás, o cenário tende a mudar, já que a companhia prevê a conclusão de obras de melhoria até maio deste ano. A expectativa é que a nova infraestrutura entre em operação até outubro de 2019.

Apesar da nota baixa de Florianópolis, o terminal de Confins, em Minas Gerais, administrado pela Zurich com o Grupo CCR, teve o terceiro melhor desempenho, ficando com nota de 4,61.

Brasil, entre os 20 maiores aeroportos brasileiros, o melhor é o de Viracopos, em Campinas, cidade de São Paulo, privatizado em 2011. A pesquisa mostra que os aeroportos administrados pela Infraero têm uma avaliação melhor do que os terminais que foram privatizados. De acordo com a opinião de viajantes e passageiros do, entre os 20 maiores aeroportos brasileiros, o melhor é o de, em Campinas, cidade de São Paulo, privatizado em 2011. A pesquisa mostra que os aeroportos administrados pela Infraero têm uma avaliação melhor do que os terminais que foram privatizados.

A nota que o aeroporto recebeu foi 4,8, poucos décimos a mais que o Aeroporto de Vitória, que ficou com 4,58. Nesta sexta-feira (15), o governo federal realizou uma nova rodada de privatização, incluindo o terminal da Capital do Espírito Santo que, junto com o de Macaé, foi arrematado pela empresa suíça Zurich Airport Latin America LTDA. A empresa vai ter que pagar, à vista, R$ 437 milhões para administrar os dois terminais aeroportuários pelos próximos 30 anos.

AEROPORTO DE FLORIANÓPOLIS DECEPCIONOU APÓS PRIVATIZAÇÃO

Segundo informações da Secretaria Nacional de Aviação Civil, que adota a nota quatro como a meta mínima para um aeroporto ser considerado satisfatório, no último levantamento com 20 aeroportos, apenas o terminal de Florianópolis (SC), privatizado em março de 2017, não atingiu essa meta, e teve nota 3,9.

A pesquisa realizada ouviu 19.890 passageiros nos 20 maiores aeroportos brasileiros, que avaliaram 38 indicadores de satisfação. O estudo é feito desde 2013 e, no primeiro levantamento, feito em 15 aeroportos, 69% dos usuários consideravam os terminais bons ou muito bons, com uma nota média de 3,86 (em uma escala de zero a cinco). Em 2018, a pesquisa realizada no último trimestre indicou que o índice de satisfação de 20 aeroportos chegou a 90%, com nota média de 4,39.

PREÇOS ALTOS DE COMIDA E ESTACIONAMENTO

A pesquisa avaliou, ainda, que os três itens com pior avaliação foram os preços de lanchonetes e restaurantes, lojas e estacionamentos. Nestes quesitos, os privatizados tem pior desempenho que os administrados pelo governo.

DOCUMENTO A pesquisa [PDF]