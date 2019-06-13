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Mudanças na proposta

Acordo desidrata PEC da Previdência, mas eleva expectativa de aprovação

Analistas avaliam que economia com mudanças será menor, mas ainda suficiente para ajudar no reequilíbrio das contas

Publicado em 13 de Junho de 2019 às 12:35

Publicado em 

13 jun 2019 às 12:35
Parlamentares na Câmara dos Deputados: acordo sobre Previdência Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
O acordo entre líderes na Câmara dos Deputados para desidratar a reforma da Previdência, na tentativa de obter uma aprovação mais rápida na comissão especial que trata do tema, é visto como a solução possível diante da falta de apoio parlamentar do governo Jair Bolsonaro no Congresso.
> Veja as mudanças da proposta abaixo
Analistas ouvidos pela reportagem avaliam que o valor projetado de uma economia em torno de R$ 850 bilhões em dez anos, 30% menor que a previsão feita antes das mudanças, ainda é relevante. O número pode subir para R$ 1 trilhão com medidas tributárias em estudo.
> Reforma da Previdência: Casagrande analisa o clima no Congresso
O relator da proposta, Samuel Moreira (PSDB-SP), disse "estar lutando" para que a idade mínima de aposentadoria para professoras seja de 57 anos, e não de 60 anos, como está na proposta original do governo.
Outro item que deve atender ao pleito da bancada feminina é que o tempo de contribuição mínimo para mulheres seja de 15 anos, e não de 20 anos. Homens ficarão na regra dos 20 anos.
O governo propôs a criação de uma idade mínima para aposentadorias - 65 anos, se homem, e de 62 anos, se mulher. Além disso, determinava que ambos os sexos teriam que contribuir por 20 anos.
> Rodrigo Maia e relator desidratam texto da reforma da Previdência
Também será apresentada nova opção de transição para trabalhadores da iniciativa privada e servidores que estão perto de se aposentar. A regra deve combinar um pedágio e uma idade mínima. o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que aprovar o relatório na comissão até o dia 25, e, no plenário, na primeira de julho.
O QUE SAI DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA
- Mudanças no BPC (benefício pago a idoso carentes)
O QUE DEVE MUDAR NA PROPOSTA
- Idade mínima para professoras passa para 57 anos, e não 60 anos
O QUE ESTÁ EM ESTUDO
- Aumento da alíquota de CSLL sobre bancos, que pode subir de 15% para 20% ou 25%
ANÁLISE
Há a percepção de que o tema da Previdência se tornou urgente e que alguma reforma será aprovada.
"A reforma poderia ser mais ambiciosa se o governo tivesse construído apoio no Congresso de uma maneira mais ampla. Esses pontos mais polêmicos, que não tiveram apoio suficiente, estão caindo, com destaque para a ausência de Estados e municípios e a questão da capitalização", afirma o cientista político Rafael Cortez, sócio da consultoria Tendências.
"Mesmo assim, o valor da economia ainda é bastante positivo, se for preservado esse patamar. É uma tentativa de pelo menos não travar a votação na comissão temática", afirma Cortez.
O economista Roberto Luis Troster, da consultoria Troster & Associados, afirma que já era esperado que a economia projetada fosse um pouco menor. "Quanto maior a economia, melhor, mas R$ 850 bilhões está de bom tamanho, se isso valer até o fim. O passo inicial foi dado", afirma. 
Troster diz que a expectativa de aprovação da proposta é positiva do ponto de vista econômico, mas não suficiente para garantir a recuperação do crescimento a partir deste ano.
"O governo tem de fazer mais do que apenas focar na reforma da Previdência. Você pode melhorar a arrecadação fazendo ajustes nos tributos, entre outras coisas que já deveriam estar em andamento."
Cortez, da consultoria Tendências, afirma que o processo de negociação em torno da Previdência é didático em relação a como será a votação de outras propostas.
"Tudo o que for votado será em um cenário de maior equilíbrio entre esses Poderes. Essa estratégia vai ser eficiente quando houver percepção de que são medidas fundamentais para a economia, como foi no caso do crédito extraordinário (para cumprir a Regra de Ouro)", afirma.
"Já a reforma tributária vai ser uma construção difícil, porque existe consenso sobre a necessidade de reforma, mas não tanto em relação ao desenho dela."
RELATÓRIO FINAL
O relatório final com as mudanças na reforma da Previdência será apresentado nesta quinta-feira (13), mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o relator da proposta, Samuel Moreira (PSDB-SP), anteciparam algumas mudanças. Entre elas, estão também a manutenção das regras atuais do BPC (benefício assistencial) a idosos carentes e da aposentadoria rural.
Devem sair do projeto o regime de Previdência de capitalização proposto pelo Ministério da Economia e a alteração que permite mudar regras de aposentadoria por projeto de lei complementar, e não mais por PEC (Proposta de Emenda à Constituição), que precisa de apoio de três quintos do Congresso.
O anúncio das mudanças teve repercussão limitada no mercado financeiro, em um dia de ligeira queda na Bolsa de Valores e pequena alta do dólar. Contribuiu para isso a perspectiva de que estados e municípios voltem a figurar na proposta, por meio de um acordo entre deputados com apoio de governadores, durante a votação na comissão ou em plenário.
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