Acompanhe ao vivo o leilão do Aeroporto de Vitória

Novo Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Acontece agora o leilão do Aeroporto de Vitória e outros 11 terminais aeroportuários de todo o Brasil. Eles estão divididos em três blocos: Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. O bloco Sudeste é composto pelos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ). Acompanhe a transmissão

As empresas interessadas no bloco Sudeste vão precisar pagar um valor à vista mínimo de R$ 47 milhões. Além disso, há outra quantia a ser dividida em 30 anos (estimado em R$ 388 milhões).

Vão participar do leilão dos três blocos empresas da Alemanha, Suíça, Argentina, Espanha, além de concorrentes do Brasil. A disputa começa com a abertura dos envelopes contendo a oferta das empresas. Havendo empate, a disputa vai para o “viva voz”, com representantes das empresas fazendo as propostas ao vivo. A vencedora vai administrar os aeroportos de Vitória e de Macaé por 30 anos.

As primeiras propostas serão para o bloco Nordeste, em seguida Centro-Oeste, e por fim Sudeste.

PRIMEIRA RODADA

Terminada a primeira rodada de propostas, o maior lance para o bloco Sudeste é de R$ 437 milhões - valor superior ao que era esperado. A empresa que fez essa oferta é a Zurick Airport Latin America.