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Propostas

Acompanhe ao vivo o leilão do Aeroporto de Vitória

O bloco Sudeste é composto pelos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ)
Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

15 mar 2019 às 12:55

Publicado em 15 de Março de 2019 às 12:55

Novo Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Acontece agora o leilão do Aeroporto de Vitória e outros 11 terminais aeroportuários de todo o Brasil. Eles estão divididos em três blocos: Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. O bloco Sudeste é composto pelos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ). Acompanhe a transmissão
As empresas interessadas no bloco Sudeste vão precisar pagar um valor à vista mínimo de R$ 47 milhões. Além disso, há outra quantia a ser dividida em 30 anos (estimado em R$ 388 milhões).
Vão participar do leilão dos três blocos empresas da Alemanha, Suíça, Argentina, Espanha, além de concorrentes do Brasil. A disputa começa com a abertura dos envelopes contendo a oferta das empresas. Havendo empate, a disputa vai para o “viva voz”, com representantes das empresas fazendo as propostas ao vivo. A vencedora vai administrar os aeroportos de Vitória e de Macaé por 30 anos.
As primeiras propostas serão para o bloco Nordeste, em seguida Centro-Oeste, e por fim Sudeste.
PRIMEIRA RODADA
Terminada a primeira rodada de propostas, o maior lance para o bloco Sudeste é de R$ 437 milhões - valor superior ao que era esperado. A empresa que fez essa oferta é a Zurick Airport Latin America.
O próximo passo é o leilão por viva voz. Além da Zurick, podem participar a CPC e a ADP do Brasil Participações.

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aeroporto de vitória Economia leilão
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