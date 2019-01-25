Ações da Vale nos EUA caem 10% após rompimento de barragem

Barragem da Vale se rompe em Brumadinho, na Grande BH, em Minas Gerais Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros

A tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, refletiu-se no desempenho das ações da mineradora Vale no exterior. Os papéis negociados na Bolsa de Valores de Nova York, que haviam iniciado o dia com leve alta, passaram a despencar logo após a divulgação do rompimento da barragem da companhia. Por volta das 15h15, as ações da multinacional brasileira eram vendidas a US$ 13,35, com recuo de 10,16% em relação ao fechamento desta quinta-feira (24).

Por causa do feriado de aniversário da capital paulista, as ações da Vale não estão sendo negociadas na B3. Os efeitos do acidente na barragem só serão sentidos na abertura do mercado na segunda-feira (28).

Na B3, os papéis da mineradora acumulavam alta de 10,1% desde o início do ano até esta quinta-feira (24). Na bolsa de Nova York, os papéis tinham subido 12,7% no mesmo período.

O ACIDENTE

No início da tarde desta sexta-feira (25), uma das barragens da Vale, na Mina Feijão, próxima ao Córrego do Feijão, rompeu-se na cidade de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte.