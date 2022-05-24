Ações da Petrobras caem 3% na bolsa de Nova York após troca de presidente

José Mauro Ferreira Coelho é o terceiro CEO da Petrobras demitido por Bolsonaro por causa dos preços dos combustíveis, o que aumentou a preocupação de analistas com interferência do governo na companhia.

Sede da Petrobrás na Reta da Penha: empresa tem sido vista com risco pelos investidores Crédito: Vitor Jubini

As ações da Petrobras caminham para registrar a pior sessão desde fevereiro de 2021, quando caíram 21% depois que o então CEO Roberto Castello Branco foi deposto. Os papéis da estatal acumulam alta de 48% neste ano.

Os investidores provavelmente verão a mudança como uma intervenção direta relacionada ao preço do combustível no Brasil, disse o JPMorgan, em nota ao mercado. "O Sr. Coelho havia repassado um aumento no preço do diesel em seus 40 dias de mandato. Esperamos uma reação negativa ao anúncio das ações da Petrobras", acrescentou.

Segundo o BTG Pactual, "embora a governança corporativa da Petrobras tenha evitado até agora interferências mais diretas, nós tememos que o verdadeiro teste ainda esteja por vir".