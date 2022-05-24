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Medo de interferência

Ações da Petrobras caem 3% na bolsa de Nova York após troca de presidente

José Mauro Ferreira Coelho é o terceiro CEO da Petrobras demitido por Bolsonaro por causa dos preços dos combustíveis, o que aumentou a preocupação de analistas com interferência do governo na companhia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mai 2022 às 11:39

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 11:39

As ações da Petrobras na bolsa de Nova York começaram a terça-feira (24) com queda próxima aos 3%, valendo 14,35 dólares, após a abertura de mercado. No pré-mercado, as ações despencaram perto de 12%, um dia depois de o governo de Jair Bolsonaro (PL) trocar novamente o CEO da estatal, a segunda mudança na liderança em dois meses.
José Mauro Ferreira Coelho é o terceiro CEO da Petrobras demitido por Bolsonaro por causa dos preços dos combustíveis, o que aumentou a preocupação de analistas com interferência do governo na companhia.
Sede da Petrobrás na Reta da Penha
Sede da Petrobrás na Reta da Penha: empresa tem sido vista com risco pelos investidores Crédito: Vitor Jubini
As ações da Petrobras caminham para registrar a pior sessão desde fevereiro de 2021, quando caíram 21% depois que o então CEO Roberto Castello Branco foi deposto. Os papéis da estatal acumulam alta de 48% neste ano.
Os investidores provavelmente verão a mudança como uma intervenção direta relacionada ao preço do combustível no Brasil, disse o JPMorgan, em nota ao mercado. "O Sr. Coelho havia repassado um aumento no preço do diesel em seus 40 dias de mandato. Esperamos uma reação negativa ao anúncio das ações da Petrobras", acrescentou.
Segundo o BTG Pactual, "embora a governança corporativa da Petrobras tenha evitado até agora interferências mais diretas, nós tememos que o verdadeiro teste ainda esteja por vir".
"Em última análise, achamos que o novo CEO enfrenta uma difícil dilema: como preservar o próprio emprego seguindo as políticas da empresa e sem comprometer a disponibilidade de combustível do Brasil?", afirmou o BTG Pactual.

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