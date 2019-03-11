Acidente no Porto de Vitória completa dois meses sem respostas

Data: 08/01/2019 - ES - Vitória - Navio durante manobra na entrada do Porto de Vitória - Editoria: Economia - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ Crédito: Carlos Alberto Silva

Dois meses após o acidente no Porto de Vitória que vitimou um trabalhador chinês e feriu outro, o caso segue sem respostas. O incidente está sendo investigado pela Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada em Acidente do Trabalho, mas o inquérito que traria novidades ainda não foi finalizado.

Na época, Capitania dos Portos, Polícia Federal e Polícia Civil estiveram no local para averiguar, mas como o navio estava atracado em um porto de administração estadual, o caso seria investigado apenas pela Civil, que, demandada por mais informações, informou que o caso segue sob investigações e mais informações não serão passadas no momento.

Já o Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), que também instaurou inquérito na época do acidente, informa que as investigações estão em fase inicial e até o momento não há informações conclusivas sobre causas, responsáveis ou medidas.

O acidente aconteceu no dia 10 de janeiro deste ano no navio Da Tai, com bandeira de Hong Kong. Yogan Zhang, 41, e Mengzhu Lai, 43, estavam fazendo a remoção do tampão do deque do porão da embarcação quando se acidentaram. Mengzhu conseguiu pular em uma chapa de aço que estava içada ao lado, enquanto Yogan caiu de uma altura de cerca de 20 metros e não resistiu. aconteceu no dia 10 de janeiro deste ano no navio Da Tai, com bandeira de Hong Kong. Yogan Zhang, 41, e Mengzhu Lai, 43, estavam fazendo a remoção do tampão do deque do porão da embarcação quando se acidentaram. Mengzhu conseguiu pular em uma chapa de aço que estava içada ao lado, enquanto Yogan caiu de uma altura de cerca de 20 metros e não resistiu.