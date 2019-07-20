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LIBERADO

Acidente em navio: Funcionário que atendeu tripulantes tem alta

Junto com outro colega, funcionário estava em isolamento. O que permanece internado não apresenta mais sintomas e tem alta prevista para este sábado (20)
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

19 jul 2019 às 22:42

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 22:42

Navio onde dois morreram ficará atracado por três dias no ES Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória
Recebeu alta, na tarde de hoje, um dos funcionários que estava em isolamento por conta de sintomas apresentados após contato com os tripulantes resgatados do navio AP DUBRAVA nesta quinta-feira (18). O outro segue no hospital apenas por precaução, já que também não apresenta mais sintomas. Este tem alta prevista para a manhã deste sábado (20). Eles haviam apresentado dores de cabeça e náuseas e um deles teve dores abdominais depois de terem prestado os primeiros atendimentos aos homens resgatados.
Acidente em navio - Funcionário que atendeu tripulantes tem alta
Eles estavam em isolamento por orientação do Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), departamento da Secretaria Estadual de Saúde. A secretaria foi procurada e esclareceu, por nota, que o procedimento é padrão de precaução, uma vez que ainda não se conhece o agente causador.
TRIPULANTES
Já os três tripulantes continuam internados - dois deles em um hospital na Praia da Costa, em Vila Velha, e um em Cariacica. Eles seguem na UTI, estáveis, conscientes e evoluindo bem, além de terem passado por sessões em uma câmara hiperbárica durante o dia. A Secretaria Estadual de Saúde informou que está monitorando o caso e que até o momento não há suspeita de doenças infectocontagiosas.
Disse ainda que a inspeção é feita pela Anvisa, por se tratar de navio internacional, e que o Estado é notificado para fazer o acompanhamento dos envolvidos. Nestes casos, segundo a Secretaria, são seguidos os protocolos padrões de investigação, e quando necessário, adotadas ações de bloqueio.
ENTENDA O CASO
Dois tripulantes morreram e outros três passaram mal após um vazamento de gás no Navio Mercante "AP DUBRAVA", com bandeira das Ilhas Marshall. A embarcação transportava malte e, com o acidente, teve que atracar em Vitória. A suspeita da médica pneumologista Kristiane Rocha Moreira Soneghet é de que os tripulantes tenham se intoxicado com gás sulfídrico decorrente de decomposição de matéria orgânica durante uma limpeza na tubulação do navio.
PEDIDO DE SOCORRO
De acordo com a Marinha do Brasil, os membros da embarcação pediram socorro no final da tarde de quarta-feira (17), quando o navio estava a 160 milhas náuticas da costa do Espírito Santo — cerca de 296 quilômetros.
> Fotojornalismo: o resgate de tripulantes em navio atracado em Vitória
O serviço de Busca e Salvamento da Marinha foi acionado para prestar o socorro, dando início a uma operação que contou com o apoio de uma aeronave da Marinha e da Capitania dos Portos do Espírito Santo.
RESGATE
Resgate de tripulantes de navio na costa do Espírito Santo Crédito: Bernardo Coutinho
 
Já na manhã desta quinta-feira (18), foi realizado o resgate de três tripulantes com um helicóptero da Marinha. Eles foram conduzidos para tratamento em hospitais de Vila Velha e de Cariacica. Os corpos dos dois mortos permaneceram no navio até o início desta tarde. O navio partiu de San Lorenzo, na Argentina, e tinha como destino Las Palmas, na Espanha.
PERÍCIAS
Como o acidente aconteceu em alto-mar, as perícias foram realizadas pela Polícia Federal. Por meio de nota, a superintendência do órgão informou que a Delegacia de Plantão foi informada e determinou o envio de equipe de policiais federais ao Porto de Vitória para se inteirar dos fatos e realizar os exames periciais.
ATRACAÇÃO NO PORTO
A embarcação atracou por volta das 17h45 desta quinta-feira (18) no berço 101 do Cais Comercial de Vitória, onde deve permanecer por três dias.
DML
Por volta das 20 horas os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passarão por necropsia para identificar a causa da morte. Quatro dos homens que passaram mal inalaram o gás tóxico; o quinto trabalhador ficou em estado de choque.
ESTAVAM LIMPANDO TUBULAÇÃO
A empresa dona do DP DUBRAVA afirmou em comunicado a mercado financeiro que os tripulantes afetados após o suposto vazamento de gás realizavam uma atividade conhecida como flushing (limpeza de redes de tubulação).
"ATIPICO", DIZ ESPECIALISTA
De acordo com o especialista marítimo portuário Luigi Goulart Viana, a limpeza de tubulação de um navio graneleiro durante a navegação é atípica. Manutenções como essas ocorrem, normalmente, em embarcações de combustível.
INFORMAÇÕES SOBRE O NAVIO E O ACIDENTE
Nome do navio: AP DUBRAVA, construído em 2015
Empresa dona da embarcação: Atlantska Plovidba
Bandeira: Ilhas Marshall
Origem: San Lorenzo na Argentina
Destino: Las Palmas, território espanhol localizado nas Ilhas Canárias.
Local onde estava na hora do acidente: 160 milhas náuticas da costa capixaba, cerca de 296 km
Número de mortos: 2 - nomes e nacionalidades não divulgados
Número de socorridos: 3. Dois inalaram gás e o terceiro foi socorrido em estado de choque.

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