Recebeu alta, na tarde de hoje, um dos funcionários que estava em isolamento por conta de sintomas apresentados após contato com os tripulantes resgatados do navio AP DUBRAVA nesta quinta-feira (18). O outro segue no hospital apenas por precaução, já que também não apresenta mais sintomas. Este tem alta prevista para a manhã deste sábado (20). Eles haviam apresentado dores de cabeça e náuseas e um deles teve dores abdominais depois de terem prestado os primeiros atendimentos aos homens resgatados.
Acidente em navio - Funcionário que atendeu tripulantes tem alta
Eles estavam em isolamento por orientação do Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), departamento da Secretaria Estadual de Saúde. A secretaria foi procurada e esclareceu, por nota, que o procedimento é padrão de precaução, uma vez que ainda não se conhece o agente causador.
TRIPULANTES
Já os três tripulantes continuam internados - dois deles em um hospital na Praia da Costa, em Vila Velha, e um em Cariacica. Eles seguem na UTI, estáveis, conscientes e evoluindo bem, além de terem passado por sessões em uma câmara hiperbárica durante o dia. A Secretaria Estadual de Saúde informou que está monitorando o caso e que até o momento não há suspeita de doenças infectocontagiosas.
Disse ainda que a inspeção é feita pela Anvisa, por se tratar de navio internacional, e que o Estado é notificado para fazer o acompanhamento dos envolvidos. Nestes casos, segundo a Secretaria, são seguidos os protocolos padrões de investigação, e quando necessário, adotadas ações de bloqueio.
ENTENDA O CASO
Dois tripulantes morreram e outros três passaram mal após um vazamento de gás no Navio Mercante "AP DUBRAVA", com bandeira das Ilhas Marshall. A embarcação transportava malte e, com o acidente, teve que atracar em Vitória. A suspeita da médica pneumologista Kristiane Rocha Moreira Soneghet é de que os tripulantes tenham se intoxicado com gás sulfídrico decorrente de decomposição de matéria orgânica durante uma limpeza na tubulação do navio.
PEDIDO DE SOCORRO
De acordo com a Marinha do Brasil, os membros da embarcação pediram socorro no final da tarde de quarta-feira (17), quando o navio estava a 160 milhas náuticas da costa do Espírito Santo — cerca de 296 quilômetros.
O serviço de Busca e Salvamento da Marinha foi acionado para prestar o socorro, dando início a uma operação que contou com o apoio de uma aeronave da Marinha e da Capitania dos Portos do Espírito Santo.
RESGATE
Já na manhã desta quinta-feira (18), foi realizado o resgate de três tripulantes com um helicóptero da Marinha. Eles foram conduzidos para tratamento em hospitais de Vila Velha e de Cariacica. Os corpos dos dois mortos permaneceram no navio até o início desta tarde. O navio partiu de San Lorenzo, na Argentina, e tinha como destino Las Palmas, na Espanha.
PERÍCIAS
Como o acidente aconteceu em alto-mar, as perícias foram realizadas pela Polícia Federal. Por meio de nota, a superintendência do órgão informou que a Delegacia de Plantão foi informada e determinou o envio de equipe de policiais federais ao Porto de Vitória para se inteirar dos fatos e realizar os exames periciais.
ATRACAÇÃO NO PORTO
A embarcação atracou por volta das 17h45 desta quinta-feira (18) no berço 101 do Cais Comercial de Vitória, onde deve permanecer por três dias.
DML
Por volta das 20 horas os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passarão por necropsia para identificar a causa da morte. Quatro dos homens que passaram mal inalaram o gás tóxico; o quinto trabalhador ficou em estado de choque.
ESTAVAM LIMPANDO TUBULAÇÃO
A empresa dona do DP DUBRAVA afirmou em comunicado a mercado financeiro que os tripulantes afetados após o suposto vazamento de gás realizavam uma atividade conhecida como flushing (limpeza de redes de tubulação).
"ATIPICO", DIZ ESPECIALISTA
De acordo com o especialista marítimo portuário Luigi Goulart Viana, a limpeza de tubulação de um navio graneleiro durante a navegação é atípica. Manutenções como essas ocorrem, normalmente, em embarcações de combustível.
INFORMAÇÕES SOBRE O NAVIO E O ACIDENTE
Nome do navio: AP DUBRAVA, construído em 2015
Empresa dona da embarcação: Atlantska Plovidba
Bandeira: Ilhas Marshall
Origem: San Lorenzo na Argentina
Destino: Las Palmas, território espanhol localizado nas Ilhas Canárias.
Local onde estava na hora do acidente: 160 milhas náuticas da costa capixaba, cerca de 296 km
Número de mortos: 2 - nomes e nacionalidades não divulgados
Número de socorridos: 3. Dois inalaram gás e o terceiro foi socorrido em estado de choque.