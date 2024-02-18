Abilio Diniz está internado com pneumonia; quadro é considerado 'difícil'

Abilio Diniz, 87 anos, está internado no Hospital Albert Einstein com pneumonia — a informação foi confirmada pela assessoria do empresário. De acordo com fontes próximas, Diniz está internado há três semanas e o quadro é considerado "difícil". A assessoria não informou mais detalhes.

O empresário viajou em janeiro para Aspen, no Colorado (EUA), enquanto se recuperava de duas cirurgias no joelho. Ele se sentiu mal e voltou às pressas para o Brasil.

O empresário Abílio Diniz foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo Crédito: Divulgação

Diniz fez uma publicação no seu perfil no Instagram quando estava nos Estados Unidos. O empresário disse que, na ocasião, não poderia aproveitar dos esportes de inverno na neve devido à sua recuperação.