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  • Abilio Diniz está internado com pneumonia; quadro é considerado 'difícil'
Há 3 semanas

Abilio Diniz está internado com pneumonia; quadro é considerado 'difícil'

O empresário viajou em janeiro para Aspen, no Colorado (EUA), enquanto se recuperava de duas cirurgias no joelho. Ele se sentiu mal e voltou às pressas para o Brasil

Publicado em 18 de Fevereiro de 2024 às 18:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 fev 2024 às 18:12
Abilio Diniz, 87 anos, está internado no Hospital Albert Einstein com pneumonia — a informação foi confirmada pela assessoria do empresário. De acordo com fontes próximas, Diniz está internado há três semanas e o quadro é considerado "difícil". A assessoria não informou mais detalhes.
O empresário viajou em janeiro para Aspen, no Colorado (EUA), enquanto se recuperava de duas cirurgias no joelho. Ele se sentiu mal e voltou às pressas para o Brasil.
O empresário Abílio Diniz
O empresário Abílio Diniz foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo Crédito: Divulgação
Diniz fez uma publicação no seu perfil no Instagram quando estava nos Estados Unidos. O empresário disse que, na ocasião, não poderia aproveitar dos esportes de inverno na neve devido à sua recuperação.
Além da paixão pelos esportes, em especial, pelo atletismo, Diniz é conhecido por sua trajetória de grande sucesso no varejo, ao transformar o Grupo Pão de Açúcar, fundado por seu pai, Valentim Diniz, numa das maiores empresas do setor no País. Chegou a se sequestrado, enfrentou uma dura sucessão familiar na empresa e precisou se afastar depois de ter vendido participação da varejista para o grupo francês Casino. Depois, ainda comprou ações e se tornou membro dos conselhos de administração do Carrefour e da BRF.

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