7 hábitos que parecem produtivos, mas podem estar prejudicando seu desempenho

A velocidade de resposta pode transmitir uma sensação de eficiência , mas interromper uma atividade toda vez que uma mensagem chega fragmenta a atenção. Nem tudo precisa ser respondido no instante em que aparece. Sempre que possível, estabelecer momentos específicos para verificar mensagens e e-mails ajuda a preservar períodos de concentração para atividades que exigem mais raciocínio.