7 erros comuns ao buscar um emprego

Conseguir uma vaga de emprego requer preparo e resiliência (Imagem: LookerStudio | Shutterstock) Crédito:

A busca por emprego é um desafio comum enfrentado por muitos brasileiros, especialmente em tempos de instabilidade econômica. Ela exige preparo e resiliência, com os candidatos constantemente ajustando seus currículos, aprimorando as habilidades e mantendo-se atualizados sobre as demandas do mercado.

Durante essa procura, no entanto, é comum que os candidatos cometam alguns erros, o que pode ser muito prejudicial para a conquista da vaga desejada. A seguir, veja os principais equívocos e como evitá-los:

1. Não personalizar o currículo

Um dos erros mais comuns é enviar o mesmo currículo para diferentes vagas. Personalizar o currículo para cada oportunidade aumenta as chances de ser notado. Muitos candidatos falham ao não destacarem habilidades específicas relacionadas ao cargo, o que pode passar a impressão de desinteresse ou falta de foco. O ideal é sempre adaptar o documento para os requisitos da vaga.

2. Subestimar a importância da carta de apresentação

Deixar de enviar uma carta de apresentação ou criar uma genérica demonstra falta de dedicação. Esse documento é a oportunidade de explicar por que você é o candidato ideal, destacando experiências nas quais o currículo não se aprofunda. Personalizá-la para a empresa e função pode diferenciá-lo dos concorrentes.

Para escrever uma boa carta de apresentação, um dos pontos principais é ser conciso. “A brevidade é crucial em uma carta de apresentação. Pessoas recrutadoras têm pouco tempo e muitas candidaturas para analisar. Destacar informações essenciais em uma única página facilita a leitura e valoriza a eficiência da pessoa candidata”, explica Gianpiero Sperati, CHRO da Gupy, empresa de recrutamento e seleção.

3. Demonstrar falta de preparo para entrevistas

Chegar despreparado para uma entrevista, sem conhecer a empresa, é um erro grave. Demonstrar desconhecimento sobre a organização ou hesitar em responder pode transmitir falta de interesse ou comprometimento. A preparação é fundamental para causar uma boa impressão.

“Pesquise sobre a empresa, sua missão, valores e principais produtos. Isso demonstra interesse e preparo. Respeitar o horário do entrevistador, vestir-se de maneira adequada e cuidar da postura são detalhes que fazem a diferença”, pontua Patrícia Rios, gerente de Pessoas & Cultura da Tecnobank.

4. Focar apenas vagas anunciadas

Concentrar-se exclusivamente em vagas divulgadas publicamente limita as chances de sucesso. Muitas oportunidades de emprego não são anunciadas, ficando restritas à busca ativa por empresas. Enviar currículos espontaneamente pode abrir portas inesperadas.

5. Não manter o networking ativo

Outro erro é esquecer de cultivar uma rede de contatos profissional. O networking é uma ferramenta poderosa na busca por emprego, mas muitos negligenciam essa prática até estarem desempregados. Participar de eventos, workshops e manter contatos ativos aumenta as chances de ser recomendado para uma vaga.

“A internet facilita a busca, mas não podemos esquecer dos nossos contatos pessoais e profissionais. Informar amigos e colegas sobre a disponibilidade para novas oportunidades pode gerar indicações valiosas”, observa Patrícia Rios.

6. Não investir em aprimoramento contínuo

Acomodar-se e não buscar aprimoramento constante pode ser um empecilho. O mercado de trabalho está em constante evolução, e quem não acompanha as mudanças costuma ser deixado para trás. Atualizar-se com cursos e novas competências é essencial para se manter competitivo.

Manter o perfil no LinkedIn desatualizado pode prejudicar a busca por uma vaga (Imagem: fizkes | Shutterstock) Crédito:

7. Descuidar da imagem on-line

Ignorar a presença digital é outro erro frequente. Perfis desatualizados ou inadequados nas redes sociais, especialmente no LinkedIn, podem comprometer a busca por emprego.