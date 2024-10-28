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7 cursos profissionalizantes na área da beleza

7 cursos profissionalizantes na área da beleza

A capacitação profissional pode te ajudar a se destacar em um segmento que não para de crescer
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

28 out 2024 às 18:35

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 18:35

A área da beleza é um dos setores mais dinâmicos e promissores da economia (Imagem: Standret Natalia | Shutterstock)
A área da beleza é um dos setores mais dinâmicos e promissores da economia (Imagem: Standret Natalia | Shutterstock) Crédito:
A área da beleza se destaca como um dos setores mais dinâmicos e promissores da economia, movimentando bilhões anualmente e atraindo empreendedores individuais, profissionais autônomos e grandes marcas. Além de acompanhar as tendências estéticas, o mercado vem se transformando com a valorização do autocuidado e da sustentabilidade, impulsionando novos hábitos de consumo.
Segundo um estudo da Grand View Research, empresa de pesquisa de negócios, o mercado da beleza atingiu mundialmente, em 2023, 633 bilhões de reais. Dada a relevância desse segmento, confira alguns cursos profissionalizantes na área!

1. Design de sobrancelhas

Ensina técnicas para modelar e preencher sobrancelhas de forma harmônica, respeitando o formato do rosto. O curso também aborda procedimentos como micropigmentação e henna, que aumentam a durabilidade do design e ampliam as opções para os clientes.

2. Maquiagem profissional

Formação específica para maquiadores que desejam trabalhar em salões, eventos ou editoriais de moda. O curso abrange desde maquiagem social e corretiva até técnicas avançadas como aerógrafo, além de orientações sobre higiene e atendimento ao cliente.

3. Cabeleireiro

Esse curso capacita profissionais em corte, coloração, penteados e tratamentos capilares. Inclui também noções sobre saúde dos fios e atendimento personalizado, com foco nas tendências atuais, como cortes e cores.
O curso de cuidados com as unhas oferece técnicas de esmaltação, procedimentos de alongamento e noções básicas de biossegurança (Imagem: Svyatoslav Balan | Shutterstock)
O curso de cuidados com as unhas oferece técnicas de esmaltação, procedimentos de alongamento e noções básicas de biossegurança (Imagem: Svyatoslav Balan | Shutterstock) Crédito:

4. Manicure e pedicure

Especializa profissionais em cuidados com unhas das mãos e pés, oferecendo técnicas de esmaltação simples e artísticas. O curso aborda ainda procedimentos de alongamento, como unhas de gel e fibra, além de noções básicas de biossegurança.

5. Estética facial e corporal

Capacita profissionais para realizar tratamentos como limpeza de pele , drenagem linfática e peelings . Também aborda o uso de aparelhos estéticos, como radiofrequência e ultrassom, atendendo à demanda por procedimentos não invasivos.

6. Depilação profissional

Foca técnicas de remoção de pelos com cera quente, cera fria e linha. O curso inclui orientações sobre cuidados pré e pós-depilação, além de protocolos de higiene e biossegurança para evitar contaminações e garantir um atendimento seguro.

7. Barbearia e grooming

Formação voltada para o público masculino, com foco em cortes de cabelo, modelagem de barba e cuidados com a pele. O curso inclui tendências contemporâneas, como o fade e o procedimento com a navalha, além de técnicas de aliciamento que garantem um atendimento completo e atualizado.

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