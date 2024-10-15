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6 profissões que cresceram após a pandemia

6 profissões que cresceram após a pandemia

A COVID-19 transformou o mercado de trabalho e impulsionou algumas áreas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

15 out 2024 às 16:35

Publicado em 15 de Outubro de 2024 às 16:35

Algumas profissões foram impulsionadas após a pandemia (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Algumas profissões foram impulsionadas após a pandemia (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) Crédito:
O mercado de trabalho passou por profundas transformações durante a pandemia de COVID-19, impulsionadas pela aceleração da digitalização, pela adoção em massa do home office e pela reconfiguração das prioridades das empresas. Com novos modelos de trabalho híbrido e remoto ainda ganhando força, muitas profissões tradicionais foram reformuladas, enquanto outras áreas cresceram exponencialmente.
Abaixo, veja as carreiras que cresceram e se consolidaram após a pandemia!

1. Especialista em cibersegurança

Com o aumento do trabalho remoto e a digitalização de processos, cresceu a demanda por profissionais capazes de proteger os sistemas contra ataques cibernéticos. Esses especialistas são essenciais para garantir a segurança de dados empresariais, evitando vazamentos e fraudes em um ambiente virtual cada vez mais vulnerável. 

2. Analista de e-commerce

O significativo aumento das vendas on-line durante a pandemia colocou os analistas de e-commerce em alta. Esses profissionais são responsáveis por planejar e otimizar as operações de lojas virtuais, desde o marketing digital até a logística, garantindo o crescimento das empresas nesse canal.

3. Desenvolvedor de software

A digitalização acelerada aumentou a necessidade de desenvolvedores de software , que criam e mantêm aplicativos, sistemas e plataformas digitais. Esses profissionais são a base tecnológica para empresas de diversos setores que buscam inovar e atender melhor seus clientes. 
O marketing digital ganhou maior relevância após a pandemia (Imagem: OPOLJA | Shutterstock)
O marketing digital ganhou maior relevância após a pandemia (Imagem: OPOLJA | Shutterstock) Crédito:

4. Especialista em marketing digital

Com o aumento da presença on-line de empresas, os especialistas em marketing digital se tornaram fundamentais. Eles planejam e executam estratégias para atrair e converter clientes em canais digitais, utilizando SEO, redes sociais e anúncios pagos. 

5. Psicólogo clínico

A pandemia trouxe uma maior conscientização sobre saúde mental, aumentando a demanda por psicólogos clínicos. Esses profissionais ajudam pessoas a lidar com o estresse, ansiedade e outras questões emocionais, seja em sessões presenciais ou por meio de plataformas virtuais. 

6. Profissional de logística

A expansão do e-commerce e a reestruturação de cadeias de suprimentos colocaram a logística no centro das operações empresariais. Profissionais desse setor gerenciam a distribuição de produtos, otimizando processos de entrega e armazenamento para atender à crescente demanda por eficiência e agilidade.

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