6 profissões ligadas ao setor de eventos

O setor de eventos é dinâmico e oferece boas oportunidades profissionais Crédito: Imagem: LightField Studios | Shutterstock

A área de eventos é um segmento dinâmico e estratégico que movimenta diversos setores da economia. Ela envolve o planejamento e a execução de experiências voltadas a diferentes públicos, com objetivos que variam de celebrações a iniciativas corporativas e culturais. Além de ser um campo que exige criatividade e organização, a atuação nesse mercado demanda atenção aos detalhes, gestão de recursos e capacidade de adaptação a diferentes contextos e desafios.

Segundo a Associação Brasileira de Promotores de Eventos (ABRAPE), a estimativa é que o setor de eventos fature R$ 75 bilhões em 2024. A seguir, confira algumas profissões ligadas a essa área tão próspera e diversificada!

1. Produtor de eventos

Responsável por planejar, organizar e supervisionar todas as etapas de um evento, garantindo que ele seja realizado conforme o objetivo definido. Desde a escolha do local até a logística, o produtor coordena equipes, administra recursos e resolve imprevistos para entregar uma experiência impecável.

2. Designer de eventos

Cuida da parte visual e estética, criando ambientações e cenários que traduzam o conceito da produção. Trabalha com iluminação, decoração e outros elementos visuais para desenvolver atmosferas únicas que engajem os participantes e reforcem o tema central da ocasião.

O especialista em marketing de eventos trabalha para maximizar a visibilidade e o alcance do evento Crédito: Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock

3. Especialista em marketing de eventos

Atua na divulgação e promoção dos eventos, utilizando estratégias de comunicação para atrair público e parceiros. Este profissional trabalha com campanhas digitais, redes sociais e parcerias para maximizar a visibilidade e o alcance do evento.

4. Cerimonialista

Especialista em protocolo e etiqueta, organiza cerimônias formais e eventos sociais. Ele garante que a programação siga um roteiro definido e que todos os detalhes estejam em harmonia, proporcionando uma experiência elegante e organizada para os convidados.

5. Técnico de som e iluminação

Especialista na operação de equipamentos de áudio e iluminação, é essencial para a qualidade técnica dos eventos. Este profissional garante que palestras, shows e outras atrações tenham impacto visual e sonoro, contribuindo para uma vivência imersiva.

6. Coordenador de logística