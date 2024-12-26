Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia (BR)

6 profissões ligadas ao setor de eventos

Estas carreiras são essenciais para transformar festividades e outros encontros em momentos inesquecíveis

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 15:19

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

26 dez 2024 às 15:19
O setor de eventos é dinâmico e oferece boas oportunidades profissionais (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)
O setor de eventos é dinâmico e oferece boas oportunidades profissionais Crédito: Imagem: LightField Studios | Shutterstock
A área de eventos é um segmento dinâmico e estratégico que movimenta diversos setores da economia. Ela envolve o planejamento e a execução de experiências voltadas a diferentes públicos, com objetivos que variam de celebrações a iniciativas corporativas e culturais. Além de ser um campo que exige criatividade e organização, a atuação nesse mercado demanda atenção aos detalhes, gestão de recursos e capacidade de adaptação a diferentes contextos e desafios.
Segundo a Associação Brasileira de Promotores de Eventos (ABRAPE), a estimativa é que o setor de eventos fature R$ 75 bilhões em 2024. A seguir, confira algumas profissões ligadas a essa área tão próspera e diversificada!

1. Produtor de eventos

Responsável por planejar, organizar e supervisionar todas as etapas de um evento, garantindo que ele seja realizado conforme o objetivo definido. Desde a escolha do local até a logística, o produtor coordena equipes, administra recursos e resolve imprevistos para entregar uma experiência impecável.

2. Designer de eventos

Cuida da parte visual e estética, criando ambientações e cenários que traduzam o conceito da produção. Trabalha com iluminação, decoração e outros elementos visuais para desenvolver atmosferas únicas que engajem os participantes e reforcem o tema central da ocasião.
O especialista em marketing de eventos trabalha para maximizar a visibilidade e o alcance do evento (Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock)
O especialista em marketing de eventos trabalha para maximizar a visibilidade e o alcance do evento Crédito: Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock

3. Especialista em marketing de eventos

Atua na divulgação e promoção dos eventos, utilizando estratégias de comunicação para atrair público e parceiros. Este profissional trabalha com campanhas digitais, redes sociais e parcerias para maximizar a visibilidade e o alcance do evento.

4. Cerimonialista

Especialista em protocolo e etiqueta, organiza cerimônias formais e eventos sociais. Ele garante que a programação siga um roteiro definido e que todos os detalhes estejam em harmonia, proporcionando uma experiência elegante e organizada para os convidados.

5. Técnico de som e iluminação

Especialista na operação de equipamentos de áudio e iluminação, é essencial para a qualidade técnica dos eventos. Este profissional garante que palestras, shows e outras atrações tenham impacto visual e sonoro, contribuindo para uma vivência imersiva.

6. Coordenador de logística

Gerencia o fluxo de materiais, pessoas e equipamentos necessários para a produção. É responsável por garantir que tudo chegue ao local no momento certo e funcione conforme o planejado, reduzindo riscos e assegurando a eficiência das operações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados