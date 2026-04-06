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Economia (BR)

6 perguntas que você deveria fazer antes de realizar qualquer investimento

Elas funcionam como um filtro básico contra decisões precipitadas, ajudando a proteger o seu dinheiro
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 abr 2026 às 18:13

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 18:13

Existe o investimento certo para cada pessoa, em cada momento da vida (Imagem: ICONMAN66 | Shutterstock)
Existe o investimento certo para cada pessoa, em cada momento da vida Crédito: Imagem: ICONMAN66 | Shutterstock
Antes de investir, muitas pessoas se concentram apenas no potencial de retorno, atraídas pela promessa de ganhos rápidos ou pela comparação com o desempenho passado de determinados ativos. Mas investir vai muito além de escolher o produto com o maior rendimento recente. Entender riscos, objetivos e prazos é o que separa uma decisão consciente de uma aposta.
Para Vinicius Pereira dos Santos, economista e professor da MUST University, fazer as perguntas certas antes de aplicar qualquer valor pode evitar erros caros. “Investir não é apenas buscar retorno, mas alinhar decisões financeiras com objetivos pessoais e tolerância ao risco”, afirma.
Veja as seis perguntas que ele recomenda fazer antes de realizar qualquer investimento!

1. Qual é o risco desse investimento?

Todo investimento carrega algum nível de risco — e ignorá-lo é um dos erros mais comuns. Antes de aplicar, entenda o que pode dar errado: o produto pode perder valor? Tem liquidez? É coberto pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC)? Conhecer o risco real evita surpresas desagradáveis.

2. Esse investimento está alinhado com meus objetivos?

Comprar um imóvel, montar uma reserva de emergência ou garantir a aposentadoria exigem estratégias diferentes. Um investimento pode ser bom no geral, mas inadequado para o seu momento. Antes de aplicar, pergunte: esse produto me ajuda a chegar onde quero?

3. Qual é o prazo ideal para essa aplicação?

Alguns investimentos só entregam resultado no longo prazo. Resgatar antes do prazo pode gerar perdas ou penalidades. Defina quando você precisará desse dinheiro e escolha produtos compatíveis com esse horizonte.
Diversificar a carteira de investimento reduz o impacto de eventuais perdas (Imagem: Singkham | Shutterstock)
Diversificar a carteira de investimento reduz o impacto de eventuais perdas Crédito: Imagem: Singkham | Shutterstock

4. Existe diversificação na minha carteira?

Concentrar tudo em um único ativo ou tipo de investimento aumenta o risco. Diversificar — entre renda fixa, variável, setores e prazos diferentes — reduz o impacto de eventuais perdas em uma só frente.

5. Estou investindo por estratégia ou por influência externa?

Dicas de amigos, posts em redes sociais e modismos do mercado são armadilhas frequentes. “A pressão social pode levar pessoas a tomar decisões financeiras que não fazem sentido para o seu perfil”, alerta Vinicius Pereira dos Santos. Investir por impulso ou por medo de ficar de fora costuma sair caro.

6. Eu realmente entendo esse investimento?

Se a explicação do produto parece complicada demais ou você não consegue explicar como ele funciona com suas próprias palavras, é um sinal de alerta. Só aplique em algo que você compreenda — e, se precisar, busque orientação de um profissional habilitado.
Para Vinicius Pereira dos Santos, essas perguntas funcionam como um filtro básico contra decisões precipitadas. “Não existe investimento perfeito . Existe o investimento certo para cada pessoa, em cada momento da vida”, conclui.
Por Nicholas Montini

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