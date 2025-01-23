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Economia (BR)

6 dicas para impulsionar a carreira e os negócios com networking

Veja como transformar interações em pontes para o sucesso profissional
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

23 jan 2025 às 16:30

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 16:30

O networking é uma ferramenta poderosa para impulsionar carreiras e negócios (Imagem: La Famiglia | Shutterstock)
O networking é uma ferramenta poderosa para impulsionar carreiras e negócios Crédito: Imagem: La Famiglia | Shutterstock
O networking é uma das ferramentas mais poderosas para impulsionar carreiras e negócios. Seja em eventos corporativos, encontros informais ou interações no ambiente digital, saber construir e nutrir conexões é essencial para quem busca alcançar novos patamares profissionais.
Para Cátia Campos, especialista em networking , o segredo está em adotar uma abordagem estratégica, autêntica e constante. À frente do Movimento Neteawork e do Clube NTW (franquia contábil), a profissional, que também é Relações Públicas, compartilha os caminhos para transformar interações em oportunidades concretas.
Mais do que simplesmente trocar contatos, o networking envolve criar relacionamentos de longo prazo baseados em confiança e reciprocidade. É muito mais do que uma busca por benefícios imediatos; é sobre construir uma rede de apoio e colaboração que gere benefícios mútuos ao longo do tempo . “Networking não se faz, se vive.”, destaca Cátia Campos. Sua visão mostra a importância de incorporar a estratégia como parte do cotidiano, conduzindo interações com empatia, genuinidade e interesse verdadeiro.

1. Planejamento é o primeiro passo para o sucesso

Antes de qualquer evento ou encontro, seja presencial ou virtual, o planejamento é uma etapa crucial. Segundo Cátia Campos, a preparação ajuda a orientar sua abordagem e a maximizar as possibilidades de conexão. “Se possível, descubra quem estará presente no evento que vai participar. Pesquise sobre essas pessoas, entenda suas áreas de atuação e identifique pontos em comum que possam facilitar o início de uma conversa”, recomenda.
Outro ponto importante é estar pronto para se apresentar de forma clara e impactante. Um pitch pessoal bem elaborado é fundamental para causar uma boa impressão. “O pitch deve ser curto, envolvente e destacar o que você faz e o que busca. Porém, deve parecer natural e fluido, não como um discurso decorado”, acrescenta. Essa preparação também ajuda a manter o foco e a aproveitar melhor as oportunidades que surgirem.

2. Como ser acessível e interessante

Durante as interações, a postura e a atitude são tão importantes quanto o que você diz. Cátia Campos ressalta que a linguagem corporal e a forma como você se posiciona podem influenciar diretamente o sucesso de uma conexão. “Ser simpático, manter contato visual e demonstrar atenção plena durante a conversa são atitudes que transmitem respeito e abertura para novas relações”, afirma.
Ela também alerta para a necessidade de evitar distrações, especialmente aquelas relacionadas ao uso do celular. “Estar com o celular na mão enquanto conversa com alguém demonstra desinteresse e falta de consideração. Mantenha o foco na pessoa com quem está falando”, reforça.
Para criar uma conexão genuína, é essencial ouvir mais do que falar. Perguntar sobre as experiências, projetos ou interesses da outra pessoa e realmente ouvir suas respostas demonstra interesse autêntico. “As pessoas se conectam mais facilmente quando percebem que são ouvidas. Além disso, ao ouvir, você pode identificar pontos em comum que ajudem a criar um vínculo mais forte”, explica Cátia Campos.

3. O equilíbrio entre compartilhar e ouvir

Embora ouvir seja fundamental, saber quando e como compartilhar suas próprias experiências também é importante. De acordo com a especialista, a troca de informações deve ser relevante e equilibrada. “Conte histórias ou experiências que agreguem valor à conversa, mas tome cuidado para não monopolizar o diálogo. Networking não é uma competição de quem fala mais, mas, sim, um intercâmbio”, orienta.
A profissional também destaca a importância de se mostrar autêntico durante essas trocas. Forçar uma imagem ou tentar impressionar a todo custo pode acabar afastando possíveis conexões. “Porque não existe uma receita de bolo para ‘fazer networking ‘. Devemos buscar os ingredientes certos e que combinem com nossa personalidade para assim desenvolvermos uma abordagem e comunicação mais assertiva!”. Ser genuíno é sempre a melhor estratégia, pois as pessoas valorizam quem é verdadeiro e consistente.
A troca de contatos é essencial para manter a relação viva (Imagem: Dmytro Zinkevych | Shutterstock)
A troca de contatos é essencial para manter a relação viva Crédito: Imagem: Dmytro Zinkevych | Shutterstock

4. A troca de contatos e o follow-up

Ao final de uma interação positiva, a troca de contatos é essencial para manter a relação viva. Solicitar a conexão em redes sociais profissionais, como LinkedIn , ou entregar um cartão de visita são passos práticos para garantir que o contato possa ser retomado futuramente. No entanto, Cátia Campos alerta para a importância de fazer isso de forma respeitosa. “Se a outra pessoa não demonstrar abertura para continuar a conexão, respeite isso e não insista”, aconselha.
O follow-up , ou o acompanhamento após o encontro, é uma etapa muitas vezes negligenciada, mas crucial para consolidar o relacionamento. Enviar uma mensagem personalizada, comentar em publicações nas redes sociais ou compartilhar conteúdos relevantes são formas eficazes de manter a conexão ativa. “ Networking é um processo contínuo. Não adianta estabelecer um contato e nunca mais interagir. A consistência é o que fortalece as relações”, explica.

5. Ser inclusivo e evitar excessos

Outro aspecto importante do networking é a inclusão. Dar atenção apenas às pessoas de destaque ou figuras influentes no evento pode limitar suas oportunidades. “Interagir com diferentes perfis enriquece sua rede de contatos e pode levar a conexões inesperadas e valiosas”, observa Cátia Campos.
Além disso, é fundamental adotar comportamentos que preservem sua imagem profissional. Em eventos que envolvam bebidas alcoólicas, por exemplo, moderação é essencial. “Excessos podem comprometer sua credibilidade e afastar possíveis conexões”, alerta.

6. Networking é sobre pessoas, não apenas negócios

No final do dia, o networking bem-sucedido é aquele que valoriza as pessoas e suas histórias. Mais do que uma estratégia para buscar benefícios, ele deve ser encarado como uma forma de construir laços autênticos e de longo prazo. “Quando você investe em relações verdadeiras, os resultados vêm naturalmente, seja na forma de uma oportunidade de trabalho, parceria ou aprendizado”, conclui Cátia Campos.
Por Amanda Ivanov

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