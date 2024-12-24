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Economia (BR)

6 dicas para economizar na ceia de Natal

Saiba como garantir uma refeição especial sem prejudicar o bolso

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 11:19

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

24 dez 2024 às 11:19
Dicas simples ajudam a economizaria na Ceia de Natal sem perder a magia da celebração (Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock)
Dicas simples ajudam a economizaria na Ceia de Natal sem perder a magia da celebração Crédito: Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock
A ceia de Natal é uma tradição que vai além do ato de compartilhar uma refeição; ela simboliza união, gratidão e celebração em família. Geralmente realizada na noite de 24 de dezembro, conta com pratos típicos que variam conforme a cultura. Muitas vezes, esse momento também traz reflexões, trocas de presentes e fortalecimento de laços, criando memórias afetivas que se perpetuam ao longo dos anos.
O valor da ceia natalina está na faixa de R$ 440,00, segundo levantamento da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Com alguns cuidados e um bom planejamento, é totalmente possível organizar uma ceia de Natal incrível sem gastar além do necessário. Por isso, a seguir, confira algumas dicas!

1. Faça um planejamento detalhado

Defina o número de convidados e os pratos que serão servidos para evitar desperdícios. Liste os ingredientes necessários e pesquise preços em diferentes mercados. Planejar permite aproveitar promoções e evitar compras de última hora, que são mais caras.

2. Adote o estilo colaborativo

Transforme a ceia em um evento compartilhado, pedindo que cada convidado traga um prato ou bebida. Essa estratégia reduz significativamente os custos e possibilita uma mesa diversificada. Coordene os itens com antecedência para evitar repetições.

3. Prefira receitas econômicas e caseiras

Escolha pratos que utilizam ingredientes da safra e substitutos de produtos importados por opções nacionais mais acessíveis. Invista em preparos simples e saborosos, como assados e saladas, que também podem ser feitos previamente.
A ceia pode ficar mais economica quandos os ingredientes são comprados em mercados de atacado (Imagem: Kamil Macniak | Shutterstock)
A ceia pode ficar mais economica quandos os ingredientes são comprados em mercados de atacado Crédito: Imagem: Kamil Macniak | Shutterstock

4. Compre em mercados atacadistas

Para itens como carnes, bebidas e sobremesas, os mercados de atacado costumam oferecer preços mais baixos em compras de grande volume. Junte-se a familiares ou amigos para dividir pacotes maiores e economizar ainda mais.

5. Use e abuse da criatividade na decoração

Crie enfeites e centros de mesa com materiais recicláveis, como potes de vidro, pinhas e papéis coloridos. Além de econômico, o “faça você mesmo” adiciona um toque pessoal e charmoso à celebração. Reutilizar decorações de anos anteriores também é uma ótima alternativa.

6. Aproveite ao máximo as sobras

Transforme os alimentos que sobrarem da ceia em novos pratos, como sanduíches, tortas e caldos. Essa prática evita desperdício e torna as refeições práticas para o dia seguinte. Planeje o reaproveitamento ao organizar o cardápio inicial.

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