5 dicas para quem sonha em trabalhar com tecnologia 

Além do conhecimento técnico, ter um portfólio com projetos reais pode pesar na avaliação dos recrutadores. Para o CEO da DIO, mostrar o que já foi construído é mais relevante do que apenas listar cursos e certificações no currículo. “Um portfólio com projetos práticos , mesmo que pequenos, mostra que a pessoa sabe aplicar o que aprendeu. Isso costuma pesar mais do que um currículo cheio de cursos sem nenhuma entrega concreta”, diz.