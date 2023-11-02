5 dicas para lideranças melhorarem os relacionamentos nas empresas

As habilidades relacionais se tornam centrais para o líder do presente e que busca ser o líder do futuro (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock) Crédito:

Entre 2022 e 2023, os cenários de mercado sofreram diversas mudanças. No pós-pandemia de COVID-19, uma nova visão sobre o trabalho emergiu, o que fez colaboradores estarem cada vez mais atentos à relação entre trabalho e qualidade de vida.

A inteligência artificial generativa, impulsionada pelo lançamento de plataformas gratuitas nos últimos anos e que já fazem parte das rotinas corporativas , implica mudanças expressivas, ao mesmo tempo em que a flexibilidade se tornou um desejo central na força de trabalho das maiores companhias.

Segundo o relatório “The Future of Jobs Report 2023”, do Fórum Econômico Mundial, as habilidades emocionais seguem como as mais buscadas por recrutadores. Enquanto isso, estima-se que 44% dos colaboradores precisarão reaprender suas funções, adequando-se às novas tecnologias, nos próximos cinco anos.

Melhorando relacionamentos entre equipes e colaboradores

Tudo isso resulta em desafios de grande porte para as lideranças, seja ao reter talentos ou ao lidar com as expectativas das equipes em conflito com a realidade dos mercados. Cada dia mais, as habilidades relacionais se tornam centrais para o líder do presente e que busca ser o líder do futuro.

Ao manter uma política de relacionamento, mediando conflitos e pensando no bem-estar das equipes, os negócios se desenvolvem de maneira mais sustentável e com resultados proeminentes. Por isso, Giovana Pacini, presidente da Merz Aesthetics®no Brasil, compartilha cinco dicas para que as lideranças melhorem os relacionamentos entre equipes e colaboradores nas empresas.

1. Escuta ativa deve estar no centro da liderança

Estamos longe de uma realidade em que o chefe fala e o colaborador escuta e executa. Esse não é nem de longe o cenário ideal, até porque a capacidade de resolução de problemas e a criatividade são a principal demanda do mercado atual. Escutar todas as ideias e demandas, sejam quais forem, dando a devida atenção a todos os setores e níveis, é fundamental não só para o relacionamento, mas para os bons resultados.

2. Comunicação ineficaz é a raiz de muitos problemas

Quando as equipes não conhecem e não entendem as funções do setor ao lado, não compreendem os objetivos de suas lideranças, nenhum negócio vai para frente. Todos precisam estar bem-informados e na mesma página para que o caminho seja o sucesso. É imprescindível investir em boas formas de comunicação interna, tão bem construídas quanto a externa.

3. Cultura da empresa tangencia todos os processos

Seja na contratação ou no ajuste de funções, a cultura da empresa é o que guia o que se quer atingir – e como fazer isso. Se seu ambiente prioriza formas disruptivas de trabalho, colaboradores que se sentem mais confortáveis em formatos tradicionais não vão se adaptar. É preciso ter isso em mente na hora de contratar e de delegar funções. Olhar para a equipe para identificar quais caminhos são ideais para cada um é função da liderança.

De conflitos de ideias e bons debates podem sair soluções fora da caixa (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) Crédito:

4. Conflitos de ideias não são brigas

Se o seu time de vendas tem ideias divergentes dos recursos humanos, por exemplo, isso não é necessariamente um problema. Pelo contrário, os conflitos de ideias e bons debates podem ser grandes oportunidades para criar soluções fora da caixa para uma demanda específica. À liderança, cabe mediar essas situações, mostrando aos dois lados os argumentos válidos para chegar a um consenso que seja a melhor alternativa para o futuro da empresa.

5. Aproximar-se das equipes permite uma visão 360º

As portas das diretorias precisam estar abertas para todos os colaboradores . Circular pela empresa, conhecer suas equipes e conversar com todos são ações fundamentais para identificar suas dores e forças. Uma visão humana, focada em proporcionar bem-estar atrelado ao resultado, é o que faz diferença para uma empresa de sucesso.