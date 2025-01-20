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Economia (BR)

5 áreas de atuação possíveis para farmacêuticos

Estes profissionais desempenham funções estratégicas que impactam diretamente o avanço e o cuidado à saúde
Portal Edicase

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Publicado em 

20 jan 2025 às 18:31

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 18:31

Farmacêuticos exercem um papel fundamental em áreas que conectam pesquisa, inovação e assistência direta à saúde (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)
Farmacêuticos exercem um papel fundamental em áreas que conectam pesquisa, inovação e assistência direta à saúde Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock
Em 20 de janeiro é celebrado o Dia do Farmacêutico, profissional com contribuição imensurável para o sistema de saúde. Muito além da manipulação e entrega de medicamentos, eles assumem funções essenciais que incluem análise clínica, pesquisa científica e a busca contínua por inovações no cuidado.
Enquanto a tecnologia avança e os desafios no setor se tornam mais complexos, o farmacêutico se adapta e expande sua atuação. Seja na farmácia, no laboratório ou em iniciativas educacionais, eles mostram que sua profissão é fundamental para a saúde pública e o progresso da ciência.
De acordo com Aline Alcântara, consultora farmacêutica do Grupo AMR Saúde, a profissão tem passado por uma verdadeira revolução. A ampliação das áreas de atuação e a adoção de tecnologias transformam a experiência do cliente. “O uso de tecnologia nas farmácias agiliza processos, evita erros e torna os serviços ainda mais precisos”, afirma.   
O aspecto humano da profissão de farmacêutico também tem grande relevância, segundo a profissional. “Acreditamos que cuidar das pessoas vai além da inovação: é sobre criar conexões de confiança e oferecer acolhimento”, explica.
A seguir, confira cinco frentes de atuação dos farmacêuticos!

1. Farmacêuticos clínicos

Atuam em drogarias e consultórios , orientando pacientes sobre o uso correto de medicamentos, prevenindo interações perigosas e monitorando resultados terapêuticos.

2. Farmacêuticos hospitalares

Como o próprio nome diz, desempenham funções na gestão de medicamentos em pacientes hospitalares. Também participam do planejamento de tratamentos, acompanhando indivíduos internados e oferecendo suporte técnico a equipes médicas para garantir a segurança e eficácia dos fármacos utilizados.
Farmacêuticos bioquímicos investigam amostras biológicas para identificar alterações metabólicas e apoiar em decisões clínicas (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Farmacêuticos bioquímicos investigam amostras biológicas para identificar alterações metabólicas e apoiar em decisões clínicas Crédito: Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

3. Farmacêuticos bioquímicos

São aqueles que realizam análises laboratoriais, investigando amostras biológicas para diagnosticar doenças, identificar alterações metabólicas e apoiar decisões clínicas em diversos tratamentos .

4. Farmacêuticos de alimentos

Este segmento garante a segurança e a qualidade dos produtos consumidos. Os profissionais estão envolvidos no desenvolvimento de fórmulas nutricionais, controle de qualidade e regulamentação de alimentos, além de contribuírem para a inovação em produtos alimentares funcionais e suplementação.

5. Farmacêuticos criminais

Também conhecidos como peritos forenses, aplicam seus conhecimentos em toxicologia e química para auxiliar investigações criminais. Os profissionais desta área analisam substâncias químicas, identificam venenos, drogas e outros agentes tóxicos em amostras coletadas em cenas de crime.
Por Pamella Ferreira

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